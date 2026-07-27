Presidente de Palestina felicita a Nicaragua por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista

El presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, envió un mensaje de felicitación a los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo Zambrana, con motivo del 47 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, destacando los lazos históricos de amistad, hermandad y solidaridad entre ambos pueblos.

Texto íntegro del mensaje

Embajada del Estado

de Palestina

Nicaragua

Traducción de Cortesía

Comandante Daniel Ortega Saavedra,

Compañera Rosario Murillo Zambrana,

Copresidentes de la República de Nicaragua – Managua

Reciban un cordial saludo,

Nos complace dirigirnos a Vuestras Excelencias y, a través de ustedes, al hermano pueblo nicaragüense y a los compañeros del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, para hacer llegar nuestras más fraternales felicitaciones con motivo del 47.º aniversario del triunfo de la gloriosa Revolución Popular Sandinista. Deseamos que esta ocasión nacional les conceda salud, felicidad y éxito, y a su país y pueblo, bienestar y prosperidad.

Mis queridos hermanos, nuestros dos países están unidos por relaciones históricas profundamente arraigadas, basadas en la amistad, la hermandad, la solidaridad y el respeto mutuo, de las cuales nos sentimos orgullosos y trabajamos para desarrollarlas y llevarlas a su máximo nivel. Valoramos enormemente las honorables y continuas posiciones de Nicaragua en todos los niveles y foros, en apoyo a nuestro pueblo y su justa causa para lograr sus legítimos derechos a la libertad y la independencia.

Tengan a bien aceptar, Vuestras Excelencias, mis más fraternos saludos.

Ramallah, 19 de julio 2026

Mahmoud Abbas

Presidente del Estado de Palestina

Presidente del Comité Ejecutivo

de la Organización para La Liberación de Palestina