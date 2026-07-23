Nicaragua responde a Brasil sobre sus procesos electorales

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, respondió este 23 de julio de 2026 a una nota publicada por la Cancillería de Brasil, reafirmando la soberanía nacional en sus procesos electorales.

En una comunicación oficial titulada “Nuestra democracia, nuestras elecciones”, la Cancillería nicaragüense reiteró que el país asegura procesos electorales democráticos, libres y transparentes, conforme a las normativas de las instituciones nacionales correspondientes.

El mensaje oficial señala que esta posición se sostiene en la lógica de la Soberanía Nacional, principio desde el cual Nicaragua defiende sus decisiones políticas, jurídicas e institucionales.

La nota también expresa cariño fraternal hacia el pueblo brasileño y respeto hacia sus instituciones nacionales.

Texto íntegro del Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO

DE

RELACIONES EXTERIORES

Managua, Nicaragua

NUESTRA DEMOCRACIA, NUESTRAS ELECCIONES

Acusamos recibo de la Nota publicada hoy por la Cancillería de Brasil, y para todos los efectos, reiteramos que, en la lógica de nuestra Soberanía Nacional, Nicaragua asegura Procesos Electorales Democráticos, Libres y Transparentes, de acuerdo a las Normativas de las Instituciones Nacionales correspondientes.

Reiteramos nuestro Cariño Fraternal al Pueblo de Brasil, así como el Respeto que merecen sus Instituciones Nacionales.

Managua, 23 de Julio, 2026

Ministerio de Relaciones Exteriores

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

República de Nicaragua