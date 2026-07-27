Nicaragua inicia amplio proceso de consulta para reforma constitucional

El gobierno nicaragüense dio inicio este lunes a un amplio proceso de consulta nacional para la elaboración de una iniciativa de reforma parcial a la Constitución, con el objetivo de que sea aprobada durante los primeros días de septiembre, conocido como el mes de la patria.

La Copresidenta de la República, Rosario Murillo, informó que las jornadas de diálogo se extenderán durante todo el mes de agosto e incluirán la participación de diversos sectores del país, para continuar por la senda de fortalecer la Paz, la Dignidad y el Honor de las familias.

Entre los sectores que están siendo consultados están el Cuerpo Diplomático, órganos del Estado, Ejército, Policía Nacional, sectores productivos, empresariales, financieros, religiosos, alcaldías, trabajadores y comunidades de la Costa Caribe, entre otros.

«Estamos pendientes de conocer los resultados de este primer encuentro respetuoso con la comunidad diplomática que vive y trabaja en esta Nicaragua, con respeto a nuestro pueblo y a las familias nicaragüenses”, añadió la compañera Rosario.

Otros sectores con los que se tendrán encuentros en esta consulta son los transportistas, comerciantes de los mercados, comunicadores, periodistas, la juventud, los estudiantes, las universidades.

El cronograma detallado de las audiencias será presentado formalmente para que la ciudadanía exponga sus inquietudes y aportes, concluyendo el proceso a finales de agosto para su posterior dictamen y aprobación en el plenario de la Asamblea Nacional.

