Nicaragua expresa condolencias a Japón por sismo en Kumamoto

El Gobierno de Nicaragua, a través de los CoPresidentes Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, envió un mensaje de condolencias y solidaridad al Emperador Naruhito y a la Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi, tras el sismo registrado este martes en la prefectura de Kumamoto.

En la misiva oficial, las autoridades nicaragüenses expresaron sus oraciones y sinceras condolencias a las familias afectadas por el movimiento telúrico, destacando la capacidad de respuesta del gobierno japonés y la resiliencia de su pueblo para lograr una pronta y eficiente recuperación ante la emergencia.

A nombre del pueblo nicaragüense, los dignatarios manifestaron su cariño y acompañamiento fraternal con la nación asiática en estas horas de dificultad.

Texto íntegro del mensaje

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

Unida Nicaragua Triunfa

Managua, 28 de Julio, 2026

Su Majestad

Naruhito

Emperador del Japón

Su Excelencia

Sanae Takaichi

Primera Ministra del Japón

Sus Manos

Su Majestad, Excelencia,

Pueblo Amigo del Japón :

Con toda nuestra Solidaridad y Oraciones presentamos a Ustedes y a las Familias afectadas por el sismo de hoy en la Prefectura de Kumamoto, nuestras más sinceras y sentidas Condolencias, seguros de que la capacidad de su Gobierno y la resiliencia de ese Pueblo Hermano, permitirán una pronta y eficiente recuperación.

A nombre de este Pueblo nuestro, Siempre Fraternal y Solidario, y en nuestro propio nombre, reciban Ustedes el cariño y acompañamiento en estas horas de tristeza que, Dios Mediante, pronto se superarán.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo