Avanza propuesta de reformas constitucionales y legales en Nicaragua

La propuesta de reformas constitucionales y legales avanzó hoy en Nicaragua, como parte del Plan “Nicaragua Triunfa en Paz y Unidad”, informó el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

La iniciativa fue elaborada por la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional y el Consejo Supremo Electoral, y será remitida a la Presidencia de la República para su revisión y autorización.

Una vez cumplida esa etapa, la Asamblea Nacional iniciará la próxima semana un amplio proceso de consulta sobre la Iniciativa de Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política.

Ese proceso se desarrollará antes de que la propuesta sea sometida a aprobación por el Plenario del Parlamento.

Estas reformas buscan asegurar la paz, el bienestar, la seguridad, la estabilidad y la continuidad de los logros del Pueblo Presidente.

La siguiente fase será la consulta de la iniciativa, donde se conocerán los alcances de las reformas antes de su discusión y eventual aprobación en la Asamblea Nacional.

NOTA DE PRENSA

AVANZA PROPUESTA DE REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

En cumplimiento del Plan “Nicaragua Triunfa en Paz y Unidad”, este 24 de julio avanzamos en la propuesta de Reformas Constitucionales y Legales, elaborada por la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional y el Consejo Supremo Electoral.

La Propuesta será remitida a la Presidencia de la República para su revisión y autorización.

Cumplida esta etapa, la Asamblea Nacional iniciará la próxima semana un amplio proceso de consulta de la Iniciativa de Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política, previo a su aprobación por el Plenario.

La Iniciativa tiene como propósito fortalecer el marco constitucional del País, asegurando la Paz, el Bienestar, la Seguridad, la Estabilidad y la continuidad de los Logros del Pueblo Presidente.

Managua, 24 de Julio 2026.