Nicaragua felicita a Níger por el Día de la Independencia

El Gobierno de Nicaragua envió un mensaje de felicitación al presidente de la República de Níger, General Abdourahamane Tchiani, con motivo del Día de la Independencia de esa nación africana, reafirmando la voluntad de fortalecer los lazos de hermandad, solidaridad y cooperación entre ambos pueblos.

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

Unida Nicaragua Triunfa

Managua, 2 de Agosto, 2026

Excelencia

General Abdourahamane Tchiani

Presidente de la República de Níger

Niamey

Estimado General,

Con motivo de la celebración del Día de la Independencia de la República de Níger, este 3 de Agosto, transmitimos en nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua y en nuestro propio nombre, nuestras más sinceras y fraternas Felicitaciones a Usted, a su Gobierno y al querido Hermano Pueblo nigerino.

Este hito histórico que representó la culminación de una larga lucha por la Libertad y la Justicia continúa siendo fuente de inspiración para los Pueblos que defienden su Auto-determinación, su Cultura y su Derecho a vivir en Paz, Libres de toda forma de dominación.

Al celebrar junto a su querido Pueblo, renovamos nuestra firme voluntad de seguir fortaleciendo los históricos Lazos de Hermandad, Solidaridad y Cooperación entre nuestros Pueblos y Gobiernos.

Reciba, Querido Hermano Presidente, nuestro Abrazo Fraterno y el Cariño del Pueblo nicaragüense para el Hermano Pueblo nigerino, con nuestros mejores Deseos de Paz, Bienestar, Prosperidad y Nuevas Victorias para esa querida Nación.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo