Nicaragua felicita al presidente de Abjasia, Badra Gunba, por su cumpleaños

El Gobierno de Nicaragua envió un mensaje de felicitación al presidente de la República de Abjasia, Badra Gunba, con motivo de su 45 cumpleaños, que celebrará este 14 de agosto, y reafirmó los vínculos de hermandad y fraternidad entre ambos pueblos.

Badra Gunba, presidente de Abjasia

Texto íntegro del mensaje

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

Unida Nicaragua Triunfa

Managua, 11 de Agosto, 2026

Su Excelencia

Badra Gunba

Presidente de la

República de Abjasia

Sujum

Estimado Hermano Presidente,

En ocasión de su 45 Cumpleaños el próximo 14 de Agosto, le saludamos con especial Cariño y Alegría, reconociendo su liderazgo al conducir al Noble y Hermano Pueblo Abjasio, por Sendas de Paz, Dignidad, Soberanía y Desarrollo.

Reiteramos nuestra Hermandad y Fraternidad Revolucionaria, para continuar avanzando juntos hacia un Futuro de Igualdad, Seguridad y Progreso para nuestros Pueblos, escribiendo Nuevas Páginas y Nuevos Tiempos de Esperanza, para consolidar un Mundo Mejor, en Paz y Solidaridad.

Muchas Felicidades, Mucha Salud y Mucha Vida, Querido Hermano Presidente, para continuar construyendo Caminos de Paz, Dignidad y Prosperidad, y seguir creando Esperanzas Victoriosas.

Reciba, Querido Hermano Presidente, nuestro Abrazo Fraterno con el Cariño y Respeto de todas las Familias Nicaragüenses.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo