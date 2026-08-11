Nicaragua felicita al presidente de Abjasia, Badra Gunba, por su cumpleaños
El Gobierno de Nicaragua envió un mensaje de felicitación al presidente de la República de Abjasia, Badra Gunba, con motivo de su 45 cumpleaños, que celebrará este 14 de agosto, y reafirmó los vínculos de hermandad y fraternidad entre ambos pueblos.
Texto íntegro del mensaje
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
Unida Nicaragua Triunfa
Managua, 11 de Agosto, 2026
Su Excelencia
Badra Gunba
Presidente de la
República de Abjasia
Sujum
Estimado Hermano Presidente,
En ocasión de su 45 Cumpleaños el próximo 14 de Agosto, le saludamos con especial Cariño y Alegría, reconociendo su liderazgo al conducir al Noble y Hermano Pueblo Abjasio, por Sendas de Paz, Dignidad, Soberanía y Desarrollo.
Reiteramos nuestra Hermandad y Fraternidad Revolucionaria, para continuar avanzando juntos hacia un Futuro de Igualdad, Seguridad y Progreso para nuestros Pueblos, escribiendo Nuevas Páginas y Nuevos Tiempos de Esperanza, para consolidar un Mundo Mejor, en Paz y Solidaridad.
Muchas Felicidades, Mucha Salud y Mucha Vida, Querido Hermano Presidente, para continuar construyendo Caminos de Paz, Dignidad y Prosperidad, y seguir creando Esperanzas Victoriosas.
Reciba, Querido Hermano Presidente, nuestro Abrazo Fraterno con el Cariño y Respeto de todas las Familias Nicaragüenses.
Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo