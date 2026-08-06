Nicaragua felicita a Costa de Marfil por 66 años de independencia

El Gobierno nicaragüense, dirigido por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, envió este jueves un mensaje de felicitación al Presidente de la República de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, con motivo de la conmemoración del 66º aniversario de la independencia de esa nación africana.

En la misiva, extendida en nombre del pueblo y gobierno nicaragüense, se reconoce el espíritu de unidad, fortaleza y esperanza que distingue al pueblo marfileño, así como sus esfuerzos por continuar avanzando en rutas de paz, estabilidad, bienestar y desarrollo.

Asimismo, las autoridades de Nicaragua reafirmaron su disposición de continuar fortaleciendo los lazos de amistad, solidaridad y cooperación entre ambos pueblos y gobiernos, transmitiendo los mejores deseos de paz, salud y prosperidad para el país hermano.

