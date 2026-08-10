Nicaragua felicita a Chad por el 66 aniversario de su Independencia

El Gobierno de Nicaragua envió un mensaje de felicitación al presidente de la República del Chad, Idriss Déby Itno, con motivo del 66 aniversario de la Independencia de esa nación africana, que se conmemora este 11 de agosto, y reiteró su voluntad de fortalecer los vínculos entre ambos pueblos sobre la base de la soberanía, el respeto mutuo y la autodeterminación.

Texto íntegro del mensaje

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

Unida Nicaragua Triunfa

Managua, 10 de Agosto, 2026

Excelencia

Idriss Déby Itno

Presidente de la República del Chad

Yamena

Estimado Presidente,

En ocasión de conmemorarse, este 11 de Agosto, el 66º Aniversario de la Independencia de la República del Chad, transmitimos, en nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en el nuestro propio, nuestras felicitaciones a Usted, a su Gobierno y al Pueblo chadiano.

Esta fecha histórica reafirma el valor de la Independencia, la Soberanía y la Libre Determinación, principios fundamentales para que cada Pueblo pueda construir su propio porvenir, de acuerdo con sus aspiraciones y prioridades nacionales.

Reiteramos nuestra voluntad de continuar estrechando nuestros vínculos sobre la base de la igualdad soberana, el respeto mutuo y la autodeterminación de nuestros pueblos.

Reciba, Estimado Presidente, nuestro fraternal saludo, junto con el cariño y respeto del Pueblo nicaragüense para el digno Pueblo chadiano.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo