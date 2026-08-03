Nicaragua felicita a Myanmar por 6 años de relaciones diplomáticas

El Gobierno de Nicaragua, a través de un mensaje firmado por los Co-Presidentes Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, envió un mensaje de felicitación a Su Excelencia Min Aung Hlaing, Presidente de la República de la Unión de Myanmar, con motivo del sexto aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, a celebrarse este próximo 6 de agosto.

En el mensaje, las autoridades nicaragüenses expresaron su entusiasmo por esta fecha conmemorativa, destacando que el acontecimiento reafirma los lazos de amistad, respeto mutuo, solidaridad y cooperación que unen a ambos países.

Asimismo, reiteraron el compromiso de continuar trabajando de manera conjunta para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en beneficio de ambos pueblos y en favor de la paz, el desarrollo y el entendimiento mutuo.

