Kim Jong Un felicita a Nicaragua por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista

El presidente de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong Un, envió un mensaje de felicitación a los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo Zambrana, con motivo del 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

En su comunicación extendió el saludo al Gobierno y al pueblo nicaragüense, y expresó sus deseos de progreso, desarrollo y prosperidad para el país.

(Traducción)

Pyongyang. 19 de julio de 2026

Comandante Daniel Ortega Saavedra

Copresidente de la República de Nicaragua

Excelentísima Señora Rosario Murillo Zambrana

Copresidenta de la República de Nicaragua

Managua

En ocasión del aniversario 47 del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista, extiendo felicitaciones a Uds. y por su conducto, al gobierno y pueblo de su país, y deseo el progreso, el desarrollo y la prosperidad de su país.

Kim Jong Un

Presidente de Asuntos Estatales de la

República Popular Democrática de Corea