Kim Jong Un felicita a Nicaragua por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista
El presidente de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong Un, envió un mensaje de felicitación a los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo Zambrana, con motivo del 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista.
En su comunicación extendió el saludo al Gobierno y al pueblo nicaragüense, y expresó sus deseos de progreso, desarrollo y prosperidad para el país.
(Traducción)
Pyongyang. 19 de julio de 2026
Comandante Daniel Ortega Saavedra
Copresidente de la República de Nicaragua
Excelentísima Señora Rosario Murillo Zambrana
Copresidenta de la República de Nicaragua
Managua
En ocasión del aniversario 47 del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista, extiendo felicitaciones a Uds. y por su conducto, al gobierno y pueblo de su país, y deseo el progreso, el desarrollo y la prosperidad de su país.
Kim Jong Un
Presidente de Asuntos Estatales de la
República Popular Democrática de Corea