Nicaragua refuerza planes sísmicos ante nuevos eventos telúricos

El Gobierno de Nicaragua mantiene un seguimiento permanente a los recientes eventos telúricos registrados en el continente y avanza en la actualización de sus planes de respuesta ante eventuales emergencias sísmicas en el país, informó la copresidenta Rosario Murillo.

Las labores de preparación se desarrollan de manera coordinada con el codirector del Sinapred, doctor Guillermo González, involucrando a instituciones como el Ejército de Nicaragua, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y los cuerpos de rescate.

El objetivo es garantizar no solo los protocolos de evacuación de la ciudadanía, sino también la capacidad de atención inmediata de todas las entidades estatales.

La copresidenta señaló que a finales de esta semana se sostendrá un encuentro de evaluación para verificar el grado de preparación institucional ante cualquier eventualidad de este tipo, asegurando que el país se encuentre listo para responder con prontitud ante un desastre natural.

