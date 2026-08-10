Nicaragua expresa solidaridad con Colombia tras terremoto

El Gobierno de Nicaragua envió un mensaje de condolencias y solidaridad al pueblo y autoridades de Colombia tras el violento terremoto ocurrido la mañana de este lunes que dejó pérdidas humanas y considerables daños materiales en esa nación suramericana.

Terremoto en Colombia. 10 de agosto 2026

A través de un comunicado oficial firmado por los Copresidentes Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, el gobierno nicaragüense expresó sus oraciones para una pronta recuperación de la normalidad en las zonas afectadas.

«A las familias que han perdido seres queridos, a las comunidades afligidas por la destrucción de sus modos de vida, nuestro abrazo fraternal, siempre con las rogativas a Dios Nuestro Señor, para el consuelo tan necesario en momentos como este», destaca el mensaje en respaldo a las familias colombianas.

Texto íntegro del mensaje

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

Unida Nicaragua Triunfa

AL HERMANO PUEBLO COLOMBIANO,

A SUS AUTORIDADES

En estos momentos trágicos enviamos a Ustedes, a nombre del Pueblo nicaragüense y en nuestro propio nombre, nuestra Solidaridad y Oraciones, confiando en Dios que muy pronto se recuperará la normalidad.

A las familias que han perdido Seres Queridos, a las Comunidades afligidas por la destrucción de sus modos de Vida, nuestro Abrazo Fraternal, siempre con las rogativas a Dios Nuestro Señor, para el consuelo tan necesario en momentos como este.

Managua, 10 de Agosto, 2026

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo