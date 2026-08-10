Nicaragua expresa solidaridad con Colombia tras terremoto
El Gobierno de Nicaragua envió un mensaje de condolencias y solidaridad al pueblo y autoridades de Colombia tras el violento terremoto ocurrido la mañana de este lunes que dejó pérdidas humanas y considerables daños materiales en esa nación suramericana.
A través de un comunicado oficial firmado por los Copresidentes Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, el gobierno nicaragüense expresó sus oraciones para una pronta recuperación de la normalidad en las zonas afectadas.
«A las familias que han perdido seres queridos, a las comunidades afligidas por la destrucción de sus modos de vida, nuestro abrazo fraternal, siempre con las rogativas a Dios Nuestro Señor, para el consuelo tan necesario en momentos como este», destaca el mensaje en respaldo a las familias colombianas.
Texto íntegro del mensaje
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
Unida Nicaragua Triunfa
AL HERMANO PUEBLO COLOMBIANO,
A SUS AUTORIDADES
En estos momentos trágicos enviamos a Ustedes, a nombre del Pueblo nicaragüense y en nuestro propio nombre, nuestra Solidaridad y Oraciones, confiando en Dios que muy pronto se recuperará la normalidad.
A las familias que han perdido Seres Queridos, a las Comunidades afligidas por la destrucción de sus modos de Vida, nuestro Abrazo Fraternal, siempre con las rogativas a Dios Nuestro Señor, para el consuelo tan necesario en momentos como este.
Managua, 10 de Agosto, 2026
Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo