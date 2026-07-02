Nicaragua y Belarús acuerdan cooperación entre Bancos Centrales

Nicaragua y Belarús han manifestado su firme intención de reforzar los vínculos económicos y estrechar la cooperación mutua entre las máximas entidades bancarias de ambas naciones.

Este importante acercamiento institucional se concretó durante una reunión bilateral de alto nivel, celebrada en el marco del Congreso Financiero del Banco de Rusia, evento que tiene lugar en la ciudad de San Petersburgo.

Alianza financiera de alto nivel en San Petersburgo

El encuentro sirvió como plataforma para trazar nuevas rutas de colaboración en materia de política monetaria y desarrollo de sistemas financieros integrados. Según informó el corresponsal de la agencia oficial de noticias de Belarús, BelTA.

En las conversaciones participaron el Compañero Laureano Ortega Murillo , representante especial de los Copresidentes de Nicaragua para las relaciones con Belarús, el Compañero Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central de Nicaragua y el Camarada Román Golóvchenko, presidente del directorio del Banco Nacional de Belarús.

Román Golóvchenko señaló que el fortalecimiento de los vínculos económicos y la cooperación eficaz entre los bancos centrales es el factor clave para garantizar la estabilidad financiera de Belarús y Nicaragua. El objetivo de la reunión no es solo mantener el alto nivel alcanzado de interacción política, comercial y económica, sino también ampliarlo e intensificarlo aún más.

“Para mí es un gran honor reunirme con la delegación de un país amigo. Considero que son impulsores del desarrollo de nuestras relaciones bilaterales. Me alegra mucho que tengamos la oportunidad de mantener aquí conversaciones y debatir los aspectos clave de nuestra cooperación. Quiero agradecerles una vez más su contribución personal a esta colaboración. Fueron precisamente sus esfuerzos los que marcaron el inicio de esta cooperación. Y todo esto se basa en resultados, no en declaraciones. Estamos trabajando de forma concreta en acuerdos y contratos. Estoy convencido de que los frutos de nuestra cooperación contribuirán a la estabilidad y la prosperidad de nuestros dos países”, subrayó el del Banco Nacional de Belarús.

El Compañero Laureano Ortega Murillo destacó que, en los tres años transcurridos desde su encuentro con el Presidente de Belarús, se han logrado resultados impresionantes y que la cooperación con Belarús ha reportado beneficios tangibles al pueblo nicaragüense. Señaló: «Estamos profundamente agradecidos a la parte belarusa por la especial atención que presta a Nicaragua. La cooperación entre nuestros países se está desarrollando con gran éxito y de forma muy dinámica».