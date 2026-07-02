Nicaragua y Belarús amplían cooperación bancaria y financiera

Nicaragua y el Banco Central de Belarús firmaron un Memorando de Entendimiento para fortalecer la cooperación económica, comercial, bancaria y financiera entre ambos países, durante el Congreso Financiero Internacional de Rusia, realizado en San Petersburgo.

El acuerdo busca ampliar los mecanismos de colaboración bilateral y abrir nuevas oportunidades para proyectos vinculados al comercio, las finanzas y el desarrollo de sectores estratégicos.

Por el Banco Central de Belarús firmó Roman Golovchenko, presidente de la institución.

En representación del Gobierno de Nicaragua suscribió el documento Laureano Ortega Murillo, Representante Especial de los CoPresidentes para los Asuntos con Belarús y Asesor Presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional.

El memorando contempla actividades orientadas a lograr un mayor entendimiento entre ambas partes y fortalecer las relaciones económicas, comerciales, bancarias y financieras.

La cooperación entre Nicaragua y Belarús también incluye una línea de crédito dispuesta por el país europeo para el Gobierno nicaragüense.

Con ese mecanismo se adquirieron importantes cantidades de maquinaria y equipos destinados a construcción, limpieza municipal y mantenimiento de carreteras.

El Gobierno de Nicaragua agradeció al presidente de Belarús, Aleksander Lukashenko, por su atención y apoyo al fortalecimiento de las relaciones bilaterales históricas y fraternas.

Ambos países mantienen una amistad estrecha y una asociación estratégica en la promoción de la cooperación comercial, económica, cultural, técnica y científica.

Este nuevo memorando refuerza la ruta de trabajo conjunto entre ambos gobiernos y abre paso a futuras acciones de cooperación financiera, inversión, comercio y desarrollo técnico.

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