Comunicadores de Belarús visitan el Parque Nacional Volcán Masaya

El Parque Nacional Volcán Masaya recibió anoche la visita de la Periodista Lizaveta Tertel y el Camarógrafo Iván Martynovich, de la Compañía Nacional de Radio y Televisión de Belarús, quienes vivieron una experiencia inolvidable al conocer de cerca uno de los principales atractivos turísticos de Nicaragua.

Imagen nocturna del lago de lava en el Volcán Masaya, en Nicaragua

Los hermanos comunicadores recorrieron el coloso, acompañados por el compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, fortaleciendo así los lazos de intercambio comunicacional y cultural entre nuestros pueblos.

Durante su estancia en nuestro país, los comunicadores recorrerán distintos departamentos de nuestro país, destacando los avances de nuestro pueblo y la creciente cooperación entre Nicaragua y Belarús.

Asimismo, se reunirán con los comunicadores sandinistas de Nicaragua y recorrerán los medios del Poder Ciudadano.



