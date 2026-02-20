Comunicadores de Belarús y Medios Sandinistas fortalecen lazos de cooperación y defensa de la verdad

En un ambiente de hermandad y solidaridad, este viernes se llevó a cabo un importante encuentro de intercambio entre comunicadores de la República de Belarús y los coordinadores y directores de los Medios Sandinistas de Nicaragua.

La delegación bielorrusa, integrada por la periodista Lizaveta Tertel y el camarógrafo Iván Martynovich, representantes de la Compañía Nacional de Radio y Televisión de su país, recorrió las instalaciones de los canales de televisión locales para conocer de cerca el trabajo comunicacional nicaragüense.

Durante la visita, los comunicadores de Belarús han desarrollado una agenda de recorridos y grabaciones en diversos departamentos de Nicaragua.

El objetivo de este trabajo de campo es documentar y resaltar los logros y victorias del pueblo nicaragüense, así como proyectar a nivel internacional la unidad y la cooperación estratégica que existe entre ambas naciones.

Este encuentro marca un paso firme en el fortalecimiento de la colaboración mediática bilateral.

Ambos equipos de comunicación reafirmaron su compromiso de trabajar conjuntamente en la «Defensa de la Verdad Verdadera», estableciendo mecanismos de cooperación que permitan informar con objetividad sobre los avances sociales y económicos de sus respectivos países, aportando así al bienestar y la prosperidad de los pueblos de Nicaragua y Belarús.