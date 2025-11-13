Gobierno de Nicaragua expresa condolencias a Türkiye por trágico accidente aéreo

El Gobierno de Nicaragua, a través de sus Co-Presidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra y compañera Rosario Murillo, envió un mensaje con sinceras condolencias a la República de Türkiye tras el trágico accidente aéreo que cobró la vida de valiosos miembros de las Fuerzas Armadas turcas.

El mensaje, dirigido al Presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, expresa la solidaridad y el respeto de Nicaragua ante la dolorosa noticia, haciendo extensivo el sentimiento de acompañamiento a las familias de los militares fallecidos, así como a las autoridades y a toda la nación turca en este momento de duelo y consternación.

«Desde nuestra Nicaragua, Bendita y Siempre Libre, reciba con este Mensaje la certeza de nuestro acompañamiento fraternal, y elevamos nuestras oraciones por las almas de quienes fallecieron cumpliendo con honor su deber patriótico», indica la misiva.

El mensaje concluye transmitiendo el Abrazo Fraterno, el Cariño y el Aprecio de todas las Familias Nicaragüenses al Presidente Erdoğan, a su Gobierno y al Pueblo de Türkiye.



