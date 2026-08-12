Nicaragua expresa condolencias a China por fallecimiento de Zhu Rongji

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, a través de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo, envió un mensaje de condolencias al Presidente de la República Popular China y Secretario General del Partido Comunista de China, Compañero Xi Jinping, ante la partida física del destacado dirigente Zhu Rongji.

Zhu Rongji

En la misiva con fecha de este 12 de agosto, las autoridades nicaragüenses expresaron su profundo pesar por el tránsito a otro plano de vida de quien se desempeñó como Primer Ministro del Consejo de Estado de la República Popular China entre los años 1998 y 2003.

El mensaje destaca el legado de Zhu Rongji como un hombre de Estado que consagró su vida al servicio del pueblo chino y desempeñó responsabilidades clave en momentos trascendentales de la reforma, apertura y modernización de su país.

Asimismo, resalta su contribución a las transformaciones económicas de la nación asiática y su papel fundamental en el proceso histórico que condujo al ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En nombre del pueblo y Gobierno nicaragüense, el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo hicieron llegar un abrazo solidario y fraterno al Partido Comunista de China, al Gobierno, a las familias chinas, así como a los seres queridos del ex primer ministro.

Texto íntegro del mensaje

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

Unida Nicaragua Triunfa

Managua, 12 de Agosto, 2026

Compañero

Xi Jinping

Presidente de la República Popular China

y Secretario General del

Partido Comunista de China

Sus Manos

Compañero Presidente:

Con profundo pesar hemos conocido la triste noticia del Tránsito a Otro Plano de Vida del Compañero Zhu Rongji, destacado Dirigente del Partido Comunista de China y del Estado, quien sirvió a su Pueblo como Primer Ministro del Consejo de Estado de la República Popular China entre 1998 y 2003.

En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestros propios nombres, hacemos llegar a Usted, al Partido Comunista de China, y al Gobierno de la República Popular China, así como a la Familia y Seres Queridos del Compañero Zhu Rongji, nuestras más Sentidas Condolencias, Solidaridad y Acompañamiento Fraterno.

El Compañero Zhu Rongji será recordado como un destacado dirigente revolucionario y Hombre de Estado, que consagró su Vida al servicio del Pueblo Chino y desempeñó importantes responsabilidades en momentos trascendentales de la Reforma, Apertura y Modernización de la República Popular China.

Reconocemos particularmente su importante contribución a las profundas transformaciones económicas de China y a la ampliación de su apertura al Mundo, incluyendo su destacado papel en el histórico proceso que condujo al ingreso de la República Popular China a la Organización Mundial del Comercio.

Hacemos llegar nuestro Abrazo Solidario y Fraternal a todo el Pueblo de la República Popular China, con la certeza de que su memoria y contribuciones permanecerán presentes en las nuevas Victorias del Pueblo Chino.

Con nuestro profundo Respeto, Cariño y Solidaridad.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo