Miles de nicaragüenses participaron ayer 19 de julio en la conmemoración del 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista, durante un acto central realizado en la Plaza de la Fe en Managua, encabezado por los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo.

Nicaragua conmemora el 47 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista

La celebración marcó el punto culminante de una amplia jornada conmemorativa desarrollada durante todo Julio Victorioso, que incluyó más de 5 mil vigilias, homenajes y ofrendas florales a héroes y mártires en todo el país.

Durante su intervención, el Comandante Daniel Ortega realizó un recorrido por los principales acontecimientos que han marcado la historia de Nicaragua y destacó los desafíos enfrentados por el pueblo nicaragüense para preservar la soberanía nacional y la estabilidad del país.

Señaló que el pueblo de Nicaragua ha librado batallas que han significado dolor y sangre, por lo que todos los nicaragüenses deben tener siempre presente que las fieras diabólicas siempre andan buscando cómo dominar y deben mantenerse firmes.

“Cuánto dolor, cuánta sangre ha significado para el pueblo llegar a este 47 aniversario habiendo pasado antes por luchas heroicas como las que libró el pueblo nicaragüense en San Jacinto donde batallaron campesinos, trabajadores encabezados por el General Estrada y donde destacó el heroísmo de Andrés Castro que lanzó la piedra y derribó al enemigo”, dijo el Comandante Daniel.

Asimismo, el comandante Daniel, reiteró el compromiso del Gobierno con la paz, la reconciliación, la seguridad y el bienestar de las familias nicaragüenses.

El Copresidente de Nicaragua también se refirió al fallido intento de golpe de Estado en 2018, señalando que las instituciones del Estado y el pueblo lograron restablecer el orden y la tranquilidad.

El Comandante Daniel recordó las luchas históricas encabezadas por el General Augusto C. Sandino y el legado de los fundadores del Frente Sandinista, entre ellos los Comandante Carlos Fonseca y Tomás Borge, el Coronel Santos López, artífices de la organización del movimiento revolucionario que puso fin a la dictadura somocista el 19 de julio de 1979.

El líder sandinista también expresó su solidaridad con pueblos hermanos como Cuba y Venezuela, destacando las dificultades que enfrentan ante sanciones y presiones internacionales, al tiempo que reiteró la defensa del derecho de los pueblos a la autodeterminación.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el impresionante desfile de jóvenes provenientes de distintos departamentos del país, quienes portaron las banderas azul y blanco y rojinegra sandinista como símbolo de identidad nacional y compromiso con el futuro de Nicaragua.

La ministra de la Juventud, Compañera Darling Hernández, destacó que las nuevas generaciones continúan avanzando en la construcción de sus sueños gracias a las oportunidades de educación, formación y emprendimiento impulsadas en los últimos años.

Compañera Darling Hernández

La conmemoración también contó con la participación de las distintas especialidades de la Policía Nacional y de la Policía Voluntaria, cuyos integrantes desfilaron como muestra de su compromiso con la seguridad, la paz y la estabilidad de la nación.

Por su parte, el Ejército de Nicaragua participó con bloques representativos de guerrilleros históricos, militares en retiro, integrantes de las Milicias Populares Sandinistas y del Servicio Militar Patriótico, en reconocimiento a quienes defendieron la soberanía nacional durante la década de 1980.

Asimismo, desfilaron efectivos de la Fuerza Naval, Fuerza Aérea y comandos militares provenientes de todo el país.

Hace 47 años, las columnas guerrilleras del Frente Sandinista de Liberación Nacional entraron triunfantes a la capital tras el derrocamiento de la dictadura somocista que por más de cuatro décadas sumió a los nicaragüenses en la pobreza y provocó la muerte de más de 50 mil muertos.