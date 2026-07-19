Canciller de Belarús felicita a Nicaragua por el 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Sandinista

El ministro de Relaciones Exteriores de la República de Belarús, Maxim Ryzhenkov, envió un mensaje de felicitación al canciller de Nicaragua, Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, con motivo del 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Belarús, Maxim Ryzhenkov

En su comunicación destacó los avances alcanzados en la cooperación bilateral, expresó su confianza en que la apertura de representaciones diplomáticas fortalecerá aún más los vínculos entre ambos países y reiteró el interés de continuar ampliando la colaboración en diversas áreas de interés común.

Traducción del belaruso no oficial

REPÚBLICA DE BELARÚS

Ministro de Relaciones Exteriores

Minsk, 19 de julio de 2026

Su Excelencia:

Reciba mis cordiales felicitaciones con motivo de la significativa fecha – el 47.º Aniversario del Triunfo de la Revolución Sandinista.

Este hito histórico refleja el amplio camino recorrido por su Estado en la construcción de la Nicaragua moderna sobre los sólidos principios de igualdad, justicia, preservación de la paz y bienestar de su pueblo.

Gracias a los esfuerzos conjuntos, hemos logrado avanzar considerablemente en la ampliación del intercambio comercial, el desarrollo de la cooperación en la industria, la agricultura y la cultura.

Estoy convencido de que el siguiente paso importante – la apertura de Representaciones diplomáticas de ambos países – se convertirá en una etapa lógica en el desarrollo de nuestras relaciones y contribuirá positivamente a la intensificación de los contactos bilaterales en las más diversas esferas de interés mutuo.

Con gran satisfacción recibiremos a la delegación de su país en Minsk, donde, durante la Reunión de la Comisión Mixta para la Cooperación Comercial y Económica, resumiremos los resultados de nuestra interacción.

Le deseo sinceramente, Su Excelencia, buena salud y prosperidad, así como reitero las seguridades de mi más alta consideración.

Maxim Ryzhenkov

Excmo. Sr. Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker

Ministro de Relaciones Exteriores

de la República de Nicaragua

Managua