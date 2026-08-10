Nicaragua expresa condolencias a Laos por fallecimiento de Xaysomphone Phomvihane

El Gobierno de Nicaragua expresó sus condolencias al presidente de la República Democrática Popular Lao, Thongloun Sisoulith, y al pueblo de Laos por el fallecimiento de Xaysomphone Phomvihane, presidente de la Asamblea Nacional y miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario Lao.

Xaysomphone Phomvihane

Texto íntegro del mensaje

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

Unida Nicaragua Triunfa

Managua, 10 de Agosto, 2026

Compañero

Thongloun Sisoulith

Presidente de la

República Democrática Popular Lao

y Secretario General del Partido

Popular Revolucionario Lao (PPRL)

Vientián

Querido Hermano Presidente,

En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional y en nuestro propio nombre, hacemos llegar a Usted, al Gobierno y al Querido Pueblo de Laos, nuestras más sentidas Condolencias ante el fallecimiento del Compañero Xaysomphone PHOMVIHANE, Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario Lao y Presidente de la Asamblea Nacional, ocurrido este Sábado 8 de Agosto de 2026.

En estos momentos de profundo dolor, expresamos nuestra Solidaridad y Cariño a sus Familiares, Compañer@s de Lucha y a todo el Hermano Pueblo de Laos, honrando la Vida, Trayectoria y Legado Revolucionario del Compañero PHOMVIHANE, quien dedicó su Vida al servicio de su Pueblo y de las Causas de Independencia, Soberanía, Justicia Social y la Paz de Laos.

Reciba, Querido Hermano Presidente, nuestro Abrazo Fraterno con el Cariño y Respeto de todas las Familias Nicaragüenses.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo