Embajada de Rusia en Nicaragua saluda el 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista

La Embajada de la Federación de Rusia en la República de Nicaragua extendió sus más cálidas felicitaciones al pueblo y Gobierno nicaragüense, en ocasión de conmemorarse el 47° aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

A través de un mensaje difundido en su canal de Telegram, la misión diplomática rusa subrayó la sólida amistad que une a ambas naciones, haciendo especial énfasis en el desarrollo de una agenda común de trabajo basada en el respeto y el beneficio mutuo.

«Agradecemos a este hermoso país su hospitalidad y la cooperación mutuamente beneficiosa», destacó la Embajada, señalando que estos intercambios continuos fortalecen de manera estratégica los lazos bilaterales entre Moscú y Managua.

Para finalizar, la representación diplomática reiteró su compromiso de fraternidad y extendió sus mejores deseos a los ciudadanos nicaragüenses, augurándoles «bienestar, prosperidad y mucho éxito» en su camino hacia el desarrollo y el porvenir.