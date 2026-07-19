Presidente saharaui felicita a Nicaragua por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista

El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y secretario general del Frente POLISARIO, Brahim Ghali, envió un mensaje de felicitación a los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo Zambrana, con motivo del 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

Brahim Ghali

En su comunicación rindió homenaje al pueblo nicaragüense y a quienes, inspirados por los ideales del General Augusto C. Sandino, protagonizaron una transformación histórica, al tiempo que agradeció el respaldo constante de Nicaragua a la causa saharaui y reafirmó la voluntad de continuar fortaleciendo las relaciones de amistad, cooperación y fraternidad entre ambos pueblos y gobiernos.

Bir Lehlu, a los 13 días de Julio de 2026.

Excelentísimos Señores,

Comandante Daniel Ortega Saavedra.

Copresidente de la República de Nicaragua

Compañera Rosario Murillo Zambrana

Copresidenta de la República de Nicaragua.

Managua.

Excelentísimos Copresidentes:

En nombre del pueblo y del Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática, y en el mío propio, me complace transmitirles nuestras más cálidas felicitaciones con ocasión del cuadragésimo séptimo aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista gloriosa gesta que marcó un hito histórico en la lucha de los pueblos por la libertad, la dignidad, la justicia social y la soberanía nacional.

Esta memorable fecha constituye una oportunidad para rendir homenaje al heroico pueblo nicaragüense y a los hombres y mujeres que, inspirados por los ideales del General de Hombres Libres, Augusto C. Sandino, hicieron posible una transformación profunda en la historia de Nicaragua y de Nuestra América.

El pueblo saharaui sigue con admiración los logros alcanzados por Nicaragua y valora altamente la firme posición de su Gobierno en defensa de los principios del derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la solidaridad entre las naciones que luchan contra el colonialismo y toda forma de dominación.

Deseo expresar nuestro profundo agradecimiento por el constante apoyo que la República de Nicaragua ha brindado a la justa causa del pueblo saharaui en los diferentes foros internacionales, así como por las históricas relaciones de amistad cooperación y fraternidad que unen a nuestros dos pueblos y gobiernos.

Al conmemorar esta significativa efeméride, reiteramos nuestra voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre la República Árabe Saharaui Democrática y la República de Nicaragua, en beneficio mutuo y en favor de los ideales de paz, justicia y solidaridad internacional.

Les ruego acepten, Excelentísimos Copresidentes, el testimonio de mi más alta consideración y estima.

Brahim Ghali

Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática

Secretario General del Frente POLISARIO