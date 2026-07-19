Libia felicita a Nicaragua por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista

El encargado de Negocios de la Embajada del Estado de Libia en Nicaragua, Ahmed Elsenosi, transmitió sus más sinceras felicitaciones a los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo Zambrana, con motivo del 47 aniversario de la Revolución Popular Sandinista.

En su mensaje, destacó la firmeza y voluntad del pueblo nicaragüense, reafirmó los lazos de amistad y solidaridad entre ambas naciones y reiteró la disposición de Libia de continuar fortaleciendo la cooperación y el entendimiento mutuo con Nicaragua.