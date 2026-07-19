Embajador de México en Nicaragua envía felicitaciones por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista

El embajador de México en Nicaragua, Guillermo Zamora Villa, expresó sus más cálidas felicitaciones a los Copresidentes de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo Zambrana, con motivo del 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

Guillermo Zamora Villa. Embajador de México en Nicaragua

En su mensaje, el diplomático reiteró el cariño y la admiración hacia el pueblo y el Gobierno de Nicaragua, al tiempo que envió un fraterno abrazo en ocasión de esta conmemoración histórica.

Guillermo Zamora Villa

Embajador de México en Nicaragua

Managua, Nicaragua, 16 de julio de 2026

Compañero Comandante Daniel Ortega Saavedra

Copresidente de la República de Nicaragua

Compañera Rosario Murillo

Copresidenta de la República de Nicaragua

Estimados y apreciados hermanos:

Me permito, de manera muy respetuosa, enviarles mis más calurosas felicitaciones por el 47 Aniversario del importantísimo y célebre Triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que se cumplirán este domingo 19 de julio de 2026.

Aprovecho esta oportunidad para expresarles como siempre mi cariño y admiración por nuestro hermano Gobierno de la República de Nicaragua, que está muy bien representado por ustedes como gobernantes.

Sin más, reciban un fraterno y cálido abrazo.