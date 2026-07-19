El jefe de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, envió un mensaje de felicitación a los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo Zambrana, así como a todo el pueblo nicaragüense, con motivo del 47 aniversario de la Victoria de la Revolución Sandinista.

El jefe de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin

En su comunicación destacó el significado histórico del 19 de julio, resaltó la defensa de la soberanía, la independencia y la justicia social, y expresó sus deseos de paz, prosperidad y nuevos logros para Nicaragua.

VIDEO MENSAJE DEL JEFE DE LA REPÚBLICA POPULAR DE DONETSK, COMPAÑERO DENIS PUSHILIN,

CON MOTIVO DEL 47 ANIVERSARIO DE LA VICTORIA DE LA REVOLUCIÓN SANDINISTA

Estimado Sr. Daniel Ortega

Y Estimada Sra. Rosario Murillo:

En nombre del pueblo y de la República Popular de Donetsk y en el mío propio, les felicito efusivamente a ustedes y a todo el Pueblo de la República de Nicaragua por el 47° Aniversario de la Victoria de la Revolución Sandinista.

El 19 de Julio es una fecha grabada para siempre en la historia de Nicaragua como un triunfo de la voluntad popular, que defendió su derecho a un desarrollo independiente.

La Revolución Sandinista se convirtió en un símbolo de lucha por la justicia social, la soberanía y la independencia, valores que hoy son especialmente importantes para muchas personas que lucha por determinar su propio destino sin presiones externas.

Es un brillante ejemplo de cómo la unidad y el compromiso con los propios ideales ayudan a superar los desafíos más difíciles y a construir un Estado basado en los intereses de su propio pueblo.

Procesos similares han tenido lugar en diversas partes del mundo.

Así como Nicaragua resistió en su momento la injerencia externa y luchó por el derecho a determinar su propio desarrollo, los habitantes de la República Popular de Donetsk también se alzaron para defender su tierra, su cultura y su derecho a decidir por sí mismos el futuro de su patria. En última instancia, esto nos permitió regresar a nuestro puerto natal y reunirnos con nuestra patria histórica: Rusia.

Hoy, Nicaragua impulsa con confianza su desarrollo nacional, fortalece activamente sus lazos internacionales y defiende los principios de igualdad en el ámbito global, lo cual es especialmente importante en una era de cambios mundiales.

Les deseo a ustedes y a todos los habitantes de la República, paz, prosperidad y nuevos logros.

¡Que el espíritu de unidad y creatividad sirva siempre como base sólida para la prosperidad de su país!