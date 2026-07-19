Vladimir Putin envía felicitaciones a Nicaragua por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista

El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, transmitió sus felicitaciones a los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo Zambrana, con motivo del 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

El presidente de Rusia Vladimir Putin

El mensaje fue entregado por el embajador de Rusia en Managua, Mikhail Ledenev, quien destacó la solidez de la asociación estratégica entre ambos países y la disposición de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral en beneficio de los pueblos ruso y nicaragüense.

Embajador de la Federación de Rusia

Managua, 16 de julio de 2026

Estimado CoPresidente José Daniel Ortega Saavedra,

Estimada CoPresidenta Rosario María Murillo Zambrana,

Tengo el honor de saludarles a Ustedes muy atentamente y aprovechar la oportunidad para felicitarles, en nombre del Presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, con motivo del 47º Aniversario de la Revolución Popular Sandinista.

La Parte Rusa destaca el valor de la asociación estratégica con Nicaragua y el alto nivel de la interacción y camaradería en la palestra internacional y en el ámbito bilateral. La Federación de Rusia está dispuesta a seguir intensificando nuestros lazos multifacéticos en beneficio de los pueblos de los dos países.

Aprovecho la oportunidad para reiterarles a Ustedes las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Muy atentamente,

Mikhail Ledenev

AL COPRESIDENTE

DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

COMANDANTE JOSÉ DANIEL ORTEGA SAAVEDRA

A LA COPRESIDENTA

DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

COMPAÑERA ROSARIO MARÍA MURILLO ZAMBRANA

Presente