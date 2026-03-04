Alcalde de Eskil visitaba embajada de Nicaragua en Türkiye

En un ambiente de fraternidad y cooperación, la Embajada de Nicaragua en Ankara recibió este miércoles la visita de cortesía del Sr. Mustafa Zavlak, Alcalde de la municipalidad de Eskil, provincia de Aksaray, en Türkiye.

Encuentro diplomático en la Embajada de Nicaragua en Türkiye

El propósito principal del encuentro fue estrechar vínculos entre ambos pueblos. Durante la reunión, el Alcalde Zavlak extendió una invitación oficial a Nicaragua para participar en el Festival Internacional de Cultura y Turismo del Lago de Sal-Eskil, que se llevará a cabo del 26 al 28 de junio del presente año.

Este evento internacional busca promover el turismo en la región del Lago de Sal (Tuz Gölü), fomentar el intercambio cultural entre las naciones participantes y proyectar las tradiciones y el arte de los países hermanos ante los visitantes de la región de Anatolia Central.

La ciudad de Eskil se ubica estratégicamente en la orilla sur del Lago Tuz, reconocido como el segundo cuerpo de agua más grande de Türkiye y uno de los lagos hipersalinos más extensos del mundo.

Este escenario natural ofrece un potencial único para la colaboración en temas de turismo sostenible y preservación ambiental.

A través de estos encuentros, el Gobierno nicaragüense continúa fortaleciendo su presencia diplomática y promocionando la cultura nicaragüense en escenarios internacionales de gran relevancia.

