Embajada de Nicaragua participa en Gala Económica de Türkiye

La Embajada de Nicaragua participó el sábado en la Ceremonia de Premios del Consejo de Relaciones Económicas Exteriores (DEIK), evento clave que marcó la presentación de los nuevos presidentes de los Consejos Económicos por países y regiones.

Nicaragua fortalece lazos económicos con Türkiye

El encuentro reunió a una amplia delegación del cuerpo diplomático y empresarios miembros de DEIK, con el objetivo de dinamizar las relaciones comerciales de Türkiye con el mundo.

Durante la ceremonia, el Ministro de Comercio de Türkiye, Sr. Ömer Bolat, presentó un balance sobre los avances de la economía turca durante el año 2025, mientras que el Sr. Nail Olpak, presidente de DEIK, destacó el papel del sector privado en la expansión internacional del país.

Un punto relevante para la región fue el nombramiento del Sr. Mahmut Er como nuevo presidente del Consejo Económico Türkiye-Centroamérica.

El Sr. Er es representante de la empresa Ipekyolu y reconocido organizador de la feria internacional BeautyIstanbul.

El Consejo de Relaciones Económicas Exteriores es la principal asociación empresarial de Türkiye dedicada a fortalecer el sector privado a nivel global. Su estructura incluye: 153 Consejos Empresariales organizados por regiones y países con aproximadamente 5,000 miembros activos.

Con esta participación, Nicaragua reafirma su interés en estrechar los vínculos comerciales y atraer inversiones que contribuyan al desarrollo económico mutuo en el marco de la cooperación con Türkiye.

