Somos los nicaragüenses quienes decidimos cuándo y cómo serán nuestras elecciones

El doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, dijo que ya se alistan reformas para fortalecer la democracia nacional impidiendo la injerencia extranjera en las elecciones nacionales.

«El discurso del comandante Daniel [Ortega] resume la historia del pueblo nicaragüense; esa expresión de que en este país no van a volver a haber elecciones para que ellos, los imperialistas, los enemigos del pueblo, vuelvan al poder es lapidaria […] Se trata de la defensa de la democracia del pueblo nicaragüense», expresó a los periodistas.

El legislador señaló además que a partir de este 22 de julio se llevará a cabo una reunión entre el órgano a su cargo y las autoridades electorales para identificar los principales elementos con el fin de «no dejar ni un resquicio para que se pueda meter la manipulación terrible de los imperios y sus lacayos». Tras ese proceso, dijo que se armará un proyecto de ley con miras a lograr su aval.