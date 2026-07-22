Asamblea define ruta de reformas y busca paz y estabilidad en Nicaragua

La Junta Directiva de la Asamblea Nacional y los Jefes de Bancadas sostuvieron un encuentro de trabajo en el que se presentó el objetivo y la ruta de acción del Plan “Nicaragua Triunfa en Paz y Unidad”, marco que guiará el proceso de reformas constitucionales y legales en el país.

La iniciativa responde a las orientaciones del Jefe de Estado, Comandante Daniel Ortega Saavedra, y tiene como propósito fortalecer las bases constitucionales e institucionales del Estado.

Durante la reunión, las autoridades parlamentarias destacaron que las modificaciones legislativas buscan consolidar la paz, la seguridad y la estabilidad como pilares fundamentales para impulsar el desarrollo económico y garantizar el bienestar de las familias nicaragüenses.