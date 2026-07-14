Asamblea Nacional nombra a Sara Rosales como superintendenta de Bancos

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por unanimidad el nombramiento de Sara Amelia Rosales Castellón como nueva superintendenta de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, durante la sesión plenaria de este martes 14 de julio.

La designación se produjo después que el plenario aceptara la renuncia de Luis Ángel Montenegro, quien presentó su dimisión para acogerse a su proceso de jubilación.

Las diputadas y diputados conocieron primero la solicitud de renuncia de Montenegro, quien concluyó su gestión al frente de la institución encargada de supervisar y regular el sistema financiero nacional.

El Parlamento aprobó de forma unánime su salida, cumpliendo el procedimiento correspondiente para oficializar el relevo en la dirección de la Superintendencia.

Posteriormente, la Presidencia de la República remitió a la Asamblea Nacional la propuesta de nombramiento de Sara Amelia Rosales Castellón.

La candidatura fue sometida a consideración del plenario y recibió el respaldo favorable de todas las diputadas y diputados presentes.

Con esta aprobación, Rosales queda oficialmente designada al frente de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.

La institución tiene bajo su responsabilidad la supervisión del sistema bancario y de otras entidades financieras que operan en el país.

El nombramiento garantiza la continuidad administrativa en el órgano regulador, en un sector clave para la estabilidad financiera, la intermediación bancaria y la vigilancia de las instituciones sujetas a control.