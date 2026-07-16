Parlamento juramenta a Sara Rosales como superintendente de bancos en Nicaragua

El Parlamento Nacional, en cumplimiento del mandato constitucional, juramentó a la compañera Sara Amelia Rosales Castellón en el cargo de Superintendente General de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.

Juramentan a Sara Rosales en el cargo de Superintendente General de Bancos en Nicaragua

Este paso ocurre tras la aprobación unánime de su nombramiento por este Órgano del Estado, el pasado 14 de julio, a propuesta de la Co-Presidencia de la República de Nicaragua.

La compañera Rosales Castellón, es una profesional con destacada trayectoria en el ámbito de la economía y finanzas. Fue parte del Departamento de Evaluación Técnica Económica de la Secretaría de Planificación y Presupuesto y Responsable del sector productivo en el año 1985.

Posteriormente se desempeñó como Directora General de Inversiones hasta 1990. En esta Segunda Etapa de la Revolución ha ocupado el cargo de viceministra de Fomento, Industria y Comercio entre 2013 y 2014; Gerente General del Banco Central de Nicaragua entre 2014 y 2021 y hasta la elección en su nuevo cargo presidió el Consejo Directivo del Banco de Fomento a la Producción.

Con el nombramiento de la compañera Sara Amelia Rosales Castellón, se consolida aún más la igualdad de género en nuestro Estado Revolucionario y se garantiza la participación plena de la mujer en el ámbito político y social.