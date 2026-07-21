Asamblea Nacional inicia proceso para reformas electorales e institucionales en Nicaragua

La Asamblea Nacional de Nicaragua informó oficialmente al pueblo nicaragüense el inicio de los análisis y coordinaciones para elaborar un Plan de Trabajo institucional, en atención a las orientaciones expresadas por el Jefe de Estado, Comandante Daniel Ortega, sobre los procesos políticossoberanos del país.

Como parte clave de este proceso, el Parlamento convocará a Sesiones Especiales junto al Consejo Supremo Electoral (CSE). El objetivo primordial de estos encuentros será establecer las bases constitucionales, legales y formales que fundamenten las reformas necesarias para consolidar la institucionalidad del Estado.

A continuación, comunicado íntegro: