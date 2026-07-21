Comandante Daniel Ortega: “Se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis volverán al Gobierno”

El copresidente nicaragüense, Daniel Ortega, advirtió que las instituciones del país tomarán medidas para impedir que partidos políticos implicados en el pasado reciente en acciones violentas con fines sediciosos, con el auspicio político y financiero de EE.UU., atenten contra la paz nacional.

«No crean que porque no hay guerra estamos en paz. Ellos [la oposición aupada por EE.UU.] viven conspirando ahí, organizando, buscando cómo organizar partidos para que en una elección, que ellos se suponen, entonces esos partidos ganen las elecciones. Y aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas [partidarios de la dictadura militar que gobernó Nicaragua entre 1937 y 1979], volverán a llegar al Gobierno. Jamás, jamás, jamás», sostuvo el mandatario en el acto oficial a propósito del 47.° aniversario de la Revolución sandinista celebrado el domingo.

A ese respecto, precisó que «vamos a trabajar, con la Asamblea Nacional y con las Organizaciones correspondientes, las leyes, porque hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias», para que, «por mucha plata que les den los yanquis», no puedan atentar contra los innegables logros sociales alcanzados por el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el Gobierno que encabeza.

En línea similar, Ortega llamó a recordar que, en 2018, sectores empresariales locales incumplieron el pacto que habían suscrito con las autoridades centrales para mantener la estabilidad y se aliaron con intereses extranjeros para sumir al país en el caos, dejando tras de sí una estela de muertes y violencia, en procura de un golpe de Estado que no se produjo.

«Recordemos como en el año 2018, estando nosotros en acuerdos con los empresarios, con los somocistas, que eran empresarios, teníamos un gran acuerdo ahí por la paz y venía caminando el acuerdo y, de repente, la puñalada: organizaron el golpe, utilizaron fondos de los EE.UU. para llevar a jóvenes y adultos, para prepararlos, entrenarlos, armarlos y derrocar al Gobierno legítimo del Frente Sandinista», relató.

Entonces, rememoró, esos agentes pretendieron paralizar al país por medio de tranques y el Ejecutivo no tuvo más opción que desplegar a la Policía, que, junto a voluntarios, despejó las rutas. Empero, recalcó, eso no evitó que se cometieran graves crímenes, que incluyeron asesinatos de sus conciudadanos y destrucción de instalaciones educativas.

«Aquí corrió sangre de jóvenes, de adultos, de mujeres, de niños. Se derramó sangre y, al final, no quedó más camino que responderle con la contundencia de la ira del pueblo», alegó.