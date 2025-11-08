Doctor Gustavo Porras: Carlos Fonseca nos enseñó a tener nuestra patria libre, soberana e independiente

Las instituciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional depositaron una ofrenda floral en honor al Comandante Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), al conmemorarse 49 años de su paso a la inmortalidad.

El emotivo acto tuvo lugar en el Mausoleo de los Héroes y Mártires de la Plaza de la Revolución, donde representantes de la Juventud Sandinista 19 de Julio, miembros del Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros órganos del Estado rindieron homenaje al héroe nacido el 23 de junio de 1936 y asesinado por la guardia somocista el 8 de noviembre de 1976 en Zinica, en el norte del país.

Durante la ceremonia, el doctor Gustavo Porras, Presidente de la Asamblea Nacional, destacó la inmortalidad del pensamiento y ejemplo de Carlos Fonseca.

“Muy bien lo dijo el Comandante Tomás Borge: Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren, porque él nos enseñó a estar unidos por amor a Nicaragua, a mantenernos firmes en nuestras convicciones, a trabajar juntos con esperanza y lealtad por el bienestar del pueblo”, expresó.

El Dr. Porras subrayó que el legado del Comandante Fonseca se refleja en las políticas sociales, económicas y educativas impulsadas por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo y que están orientadas a defender la justicia social, la igualdad y la paz.

Por su parte, la compañera Brenda Rocha, Magistrada Presidenta del Consejo Supremo Electoral, reafirmó el compromiso de las instituciones y del pueblo nicaragüense con el proyecto revolucionario.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo una Nicaragua libre, digna, solidaria y en unidad, bajo los ideales del General Sandino, el Comandante Carlos Fonseca y todos nuestros Héroes y Mártires”, manifestó.

Durante el homenaje, las guardias de honor de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua entonaron el Himno del FSLN y elevaron vivas al Padre de la Revolución, cuyo legado continúa inspirando a las nuevas generaciones a defender la paz, la soberanía y la dignidad de nuestra amada y siempre libre Nicaragua.