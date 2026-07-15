Aprueban préstamo de $31.5 millones para modernizar carretera León – Matagalpa

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por unanimidad la ratificación de un convenio de préstamo por 31.5 millones de dólares suscrito con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Asamblea Nacional aprueba préstamo de $31.5 millones para modernizar carretera León – Matagalpa

Estos recursos financieros estarán destinados exclusivamente a la rehabilitación completa de los 96.15 kilómetros de carretera que unen el Empalme Telica, Malpaisillo, en León, y el Empalme San Isidro, Matagalpa.

Este importante acuerdo, que forma parte de un proyecto de infraestructura vial con un costo total estimado en 35 millones de dólares, fue firmado en Viena por la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Nicaragua ante el Gobierno de Austria.

La obra contempla la intervención de tres subtramos de esta vía, la cual se consolidará con dos carriles de 3.5 metros de ancho cada uno.

El proyecto tendrá un impacto social inmediato al beneficiar de manera directa a un total de 119,753 personas que habitan en las zonas de influencia de la obra, quienes verán transformadas sus condiciones de movilidad y seguridad vial.

Desde el punto de vista económico, este tramo de carretera cumple una función estratégica como vía troncal secundaria al conectar áreas de alta producción agrícola e industrial con los principales mercados de distribución y consumo.

La rehabilitación permitirá reducir significativamente los tiempos de viaje y generar un importante ahorro en los costos de operación y mantenimiento de los vehículos.

Durante la presentación del convenio, el diputado Wálmaro Gutiérrez destacó la relevancia de continuar asegurando financiamiento para el desarrollo de la nación, señalando que estos recursos son un logro de la población, «para seguir combatiendo la pobreza extrema, que es el único enemigo que tenemos las y los nicaragüenses».

Finalmente, el legislador resaltó que la aprobación de este millonario préstamo representa una excelente noticia para los miles de habitantes de esa región productiva del país, un logro que se concreta a solo cuatro días de conmemorarse un aniversario más del triunfo de la Revolución Popular Sandinista.