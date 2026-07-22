Asamblea y CSE inician marco electoral para frenar injerencia extranjera

Miembros de la Asamblea Nacional y magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) sostuvieron una reunión de trabajo en el Salón Rubén Darío para dar inicio al diseño de un nuevo marco jurídico electoral nacional.

La iniciativa, impulsada por la Presidencia de la República, busca fortalecer la democracia institucional y blindar legalmente los procesos electorales del país frente a cualquier intento de injerencia extranjera.

El encuentro contó con la participación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, liderada por su presidente, el doctor Gustavo Porras, junto a diputados de las comisiones de Asuntos Jurídicos y de Producción, Economía y Presupuesto, además de representantes de las distintas facciones políticas.

Por parte del poder electoral, estuvo presente el pleno de magistrados encabezado por su presidenta, la compañera Brenda Rocha, y los magistrados Lumberto Campbell y Cairo Amador.

Durante la jornada, las autoridades anunciaron la conformación de una Comisión Constitucional que se encargará de revisar a fondo la legislación vigente para adecuar las disposiciones constitucionales y legales a las nuevas normativas.

Como eje rector para estos cambios, los participantes tomaron como referencia el mensaje pronunciado por el Comandante Daniel Ortega durante el acto conmemorativo del 47/19, donde se enfatizó la autodeterminación del país.

Al respecto, el doctor Porras explicó que se mantendrán rondas de consulta y coordinación continua con diversas instancias estatales para consolidar la propuesta del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

El objetivo principal, según destacó, es afianzar un sistema electoral estable y seguro que garantice que las decisiones políticas soberanas permanezcan exclusivamente en manos del pueblo nicaragüense.