Gustavo Porras destaca lucha contra la pobreza a 47 años de la Revolución

El presidente de la Asamblea Nacional, doctor Gustavo Porras, afirmó que el compromiso central del sandinismo es continuar luchando contra la pobreza, fortalecer el marco jurídico del país y garantizar mejores condiciones de vida para las familias nicaragüenses.

Doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional

Durante una entrevista en Canal 4, realizada en el marco del 47 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista y los 19 años de Pueblo Presidente, Porras reflexionó sobre el significado de ser sandinista y los avances impulsados desde el ámbito legislativo.

El titular del Parlamento sostuvo que ser sandinista representa una entrega permanente al bienestar colectivo.

“Ser sandinista es actuar permanentemente, 24-7, todos los minutos y los segundos de la vida de cada uno de nosotros, en búsqueda de la felicidad del pueblo nicaragüense”, expresó.

Según Porras, esa felicidad no es una idea abstracta, sino condiciones concretas como seguridad, tranquilidad, atención en salud, acceso a medicinas, vivienda, energía eléctrica y servicios que mejoren la vida diaria de la población.

El diputado señaló que el Gobierno, encabezado por el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, colocó la lucha contra la pobreza en el centro de todas sus acciones.

Explicó que el sandinismo también implica enfrentar la injusticia y transformar de manera paulatina las estructuras que generaron pobreza y desigualdad.

Un marco jurídico para defender derechos

Porras destacó que uno de los principales aportes de la Asamblea Nacional fue consolidar el marco legal que acompaña las transformaciones del país.

Recordó que la Constitución Política de 1987 marcó un punto clave en la historia institucional de Nicaragua, luego del triunfo revolucionario de 1979 y la abolición de la Constitución somocista.

“En 1987 se llega a aprobar la Constitución de la Revolución, que es la que tenemos actualmente”, indicó.

El presidente del Parlamento señaló que después de los 16 años de neoliberalismo, Nicaragua inició una nueva etapa de cambios jurídicos durante los últimos 19 años.

De acuerdo con Porras, esas transformaciones permitieron profundizar derechos y fortalecer la defensa del interés del pueblo nicaragüense, de la Revolución y de la unidad nacional.

Entre los avances mencionó la incorporación de principios como la gratuidad de la salud y la educación, la protección del acceso al agua, la seguridad alimentaria y nutricional, así como disposiciones dirigidas a preservar la paz y la seguridad.

Liderazgo y continuidad del proceso revolucionario

Durante la entrevista, Porras resaltó el papel de los Copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo en la conducción del proceso político nicaragüense.

Aseguró que ese liderazgo resultó determinante para impulsar transformaciones sociales y económicas en las últimas décadas.

“Este es un proceso de transformación de la República de Nicaragua, transformación de Nicaragua, transformación del pueblo de Nicaragua”, sostuvo.

El presidente de la Asamblea Nacional afirmó que el país avanza, según sus posibilidades económicas, en programas sociales, infraestructura, tecnología, educación superior, electrificación y transporte público.

Reconoció que Nicaragua sigue saliendo de una condición de empobrecimiento, pero insistió en que la ruta trazada tiene como eje principal la superación de la pobreza.

“A cuenta gota, al paso que nos permite la realidad de país empobrecido, pero del cual vamos saliendo”, expresó.

Mensaje a la juventud nicaragüense

Porras llamó a las nuevas generaciones a mantener viva la memoria de los hombres y mujeres que dieron su vida por la libertad y el proceso revolucionario.

“Nosotros no podemos olvidar y precisamente por eso conmemoramos cada fecha”, afirmó.

El titular del Parlamento dijo que la juventud debe tener confianza en el pueblo, seguridad en su futuro y participar activamente en la construcción de una patria libre, con mayores oportunidades y necesidades cubiertas.

También recordó que la juventud fue reconocida como patrimonio nacional, a partir de una visión planteada por el Comandante Daniel y transformada en ley.

Para Porras, las victorias alcanzadas pertenecen a toda Nicaragua y deben impulsar nuevas metas.

“Debemos seguir con fuerza y empuje para las nuevas luchas, porque este es un trabajo permanente y constante”, concluyó.

Nicaragua continuará conmemorando el 47/19 con actividades de memoria histórica y reafirmación del compromiso de seguir avanzando en paz, justicia social y mejores condiciones de vida para las familias.