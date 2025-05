Doctor Gustavo Porras en Sesión Especial Día de la Dignidad Nacional

Discurso del Doctor Gustavo Porras, Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, en la sesión especial de celebración del Día de la Dignidad y Orgullo Nacional.

Día de Dignidad: Discurso de Gustavo Porras en Tipitapa

Gracias Compañeros y Compañeras, gracias en primer lugar por permitirnos estar en este lugar histórico, gracias Alcaldesa Marbely por recibirnos, gracias Hermanos y Hermanas de Tipitapa por estar aquí con nosotros.

Ese árbol es un Espino Negro, dicen que el árbol histórico de Espino Negro estaba en esa esquina, pero ese es la especie del Espino Negro, ese árbol y bajo un árbol de esa especie que estaba aquí se hizo el terrible acto de la traición, y por eso es que se llama el Pacto del Espino Negro; pero el acto de la traición Sandino lo transformó en el acto de la Dignidad de los Nicaragüenses mientras pactaban con el demonio yanqui. Sandino dijo yo no me vendo ni me rindo jamás y levantó con nuestra bandera Rojinegra levantó la lucha para rescatar a nuestra bandera Azul y Blanco.

Este acto de hoy, en este lugar no es simplemente una Sesión Especial y la idea de hacerlo y la orientación de hacerlo aquí, nace de nuestros líderes del Comandante Daniel y de la Compañera Rosario que siempre están pendientes de la necesidad de ir marcando la historia, y ustedes saben Compañeros que nos habíamos citados, nos habíamos convocados a la Asamblea Nacional, pero con mucha exactitud, con una exactitud histórica necesaria nos trasladamos a sesionar aquí, en el seno de esta ciudad de Tipitapa, en el lugar donde necesitamos que quede borrado para siempre la imagen de la rendición y quede siempre perenne la imagen de la rebeldía, de la Dignidad del General Sandino, asumida ese 04 de mayo de 1927.

Transmitimos el saludo de nuestro Comandante Daniel Ortega y de nuestra Compañera Rosario Murillo a todos ustedes y al pueblo de Tipitapa en este día.

En este día que aquí estamos retirando, limpiando de una vez por todas esa terrible afrenta que tenía nuestra bandera de que había una ley que decía que conmemoramos el Día de la Bandera el 14 de julio, porque era el día de la abrogación del Tratado Chamorro-Bryan. Y de esto quiero explicar un poco, porque eso no es más que la historia de la intervención yanqui en nuestro país.

Después de la Revolución Liberal, con el triunfo de la Revolución Liberal y con los avances que indudablemente imprimió la Revolución Liberal, Zelaya, Revolución donde estaban personajes heroicos nicaragüenses, Héroes Nacionales.

Además de Zelaya, está Rubén Darío, Rubén Darío transformó, era abanderado, fue Canciller de esa Revolución, y no digamos nuestro general Benjamín Zeledón, que es el que dio la cara hasta el final en contra de la intervención norteamericana.

Pero en ese momento, en 1909 hacen dimitir a Zelaya con la nota Knox que todos reconocemos donde los yanquis por el pleito eterno de la codicia por nuestro Canal Interoceánico hicieron que Zelaya renunciara con la nota Knox, y posterior a eso pasaron a la intervención norteamericana en 1912. Intervención que provoca el asesinato horrendo del general Benjamín Zeledón, patriota que levantó la bandera de Defensa de nuestro país.

Dos años después, en 1914 es que se firma el Tratado Chamorro-Bryan. No es casualidad, son los mismos Chamorro que conocimos ahora, vendepatrias, traidores son los mismos Chamorro. En ese tiempo era Emiliano Chamorro y si queremos aprovechar para recordar qué es lo que decía ese Tratado, decía cuatro cosas muy puntuales, pero terribles; además redactadas en una forma absolutamente avasallante para los nicaragüenses. Decía cuatro cosas terribles.

Ese Tratado decía de que Nicaragua entregaba su territorio para que los Estados Unidos dispusieran hacer un Canal cuando lo quisieran, en pocas palabras. Es más, y que para garantizar que Nicaragua le diera seguridad al Canal de Panamá y al Tratado que tenían por el Canal por Nicaragua, podían los yanqui intervenir cuando así lo quisieran y poner sus fuerzas militares, en los territorios del Golfo de Fonseca, zonas donde lo que iba a prevalecer era la ley de los yanquis, bajo la norma de los yanquis. Es decir, una entrega total.

Y así pasó la intervención desde 1912 en adelante hasta 1924. Luego se retiraron el 25 y regresaron en el 27 o a finales del 26 de 1926. Como estaba la guerra constitucionalista regresaron de nuevo a intervenir Nicaragua. Y es en esas condiciones es que se da el Pacto del Espino Negro.

¿Qué fue lo que antecedió a ese Pacto? ¿Qué fue lo que lo antecedió? Yo quiero leer para que tengan una idea de las cosas que estamos hablando.

Lo antecedió una misiva de Adolfo Díaz, de los vendepatrias, por eso son vendepatrias, dirigida oficialmente al gobierno de los Estados Unidos, que decía lo siguiente, era una misiva de ocho puntoS que en esencia decía:

Una alianza militar con los Estados Unidos que impedirá a Nicaragua declararle la guerra sin el consentimiento de aquellos, pero que la pondrá en estado de guerra cuando Washington la declare.

Uno oye las cosas, pero cuando uno lee lo que estos salvajes hicieron, lo que estos vendepatrias hicieron absolutamente da asco.

Se establece a favor de Estados Unidos el derecho de intervención armada cada vez que lo juzgue oportuno, convirtiendo a la intervención ya existente de Estado de Facto a Estado de Jure, es decir, de derecho.

Es decir, los yankis podían intervenir cuando quisieran, aunque ya tenían una intervención.

Nicaragua organizará un cuerpo de Guardias rurales al mando de un militar norteamericano en reemplazo del Ejército Nacional existente, el que será abolido. Léase Guardia Nacional.

Ese es el punto que le dio origen a la Guardia Nacional y el militar yanqui no era más que Somoza en ese momento, Anastasio Somoza García. Por eso el Comandante siempre nos lo recuerda, nos recuerda al Presidente yanqui diciendo que Somoza era un “son of a bitch”, pero que era su “son of a bitch”, que era un hijo de perra, pero que era su hijo de perra, porque era el Marine yanqui que ellos decidieron poner al frente de la guardia.

Se prevé la contratación de un empréstito de 20 millones de dólares con banqueros norteamericanos, semejante a lo formalizado desde 1909 en adelante.

Es más, desde 1909 en adelante nos venían endeudando. Tal es así que en el Tratado Chamorro-Bryan, los yanquis dicen que van a dar 3 millones de dólares a Nicaragua, a cambio de todo el contenido del tratado de Chamorro-Bryan para que lo abonen a la deuda que ya tenía Nicaragua frente a los yanquis. Eso no se nos puede olvidar y nunca nos vamos a cansar de recordar la historia.

Miren cómo era. Y este es 1927, pero es traído desde 1912. Por eso no es distinto, estaba el Tratado Chamorro-Bryan y el Pacto este que empujó Díaz y que los yanquis lo hicieron para hacer que la traición de Moncada, es lo mismo, es la continuidad de la política imperialista, asesina de los yanquis.

Se mantendrá el recaudador de aduanas norteamericano, cuya autoridad y privilegio no podrán ser alterados sin el consentimiento de Estados Unidos. Las rentas nacionales serán manejadas por el recaudador norteamericano en las mismas condiciones que el anterior. Se nombrará un consultor financiero norte-americano para fiscalizar la Hacienda Pública con el derecho de veto sobre las resoluciones del Poder Legislativo.

Estas intervenciones, evolucionan en el tiempo y ya no el consultor financiero norteamericano, ahora tienen nombre propio, rimbombante, tienen nombre de Fondo Monetario, tienen nombre de banco, tienen nombres de organismos multila-terales; incluso tienen nombre de organismos de Naciones Unidas. Es decir, pero en esencia es el mismo espíritu, es el espíritu para doblegar a los pueblos.

Se impondrán mayores garantías para la opción canalera y la base del Golfo de Fonseca.

Estos ocho puntos son los que Adolfo Díaz, el vendepatria, le manda oficialmente al Gobierno de los Estados Unidos y los que dan lugar al Pacto del Espino Negro.

Ahora, ¿Qué contenía el Pacto del Espino Negro?, realmente firma de un pacto no hubo. Es decir, simple y sencillamente esto es lo que vas a hacer, se sentaron y aquí hicieron toda la faramalla simbólica, ¿Pero qué contenía? (Uno) Contenía que Adolfo Díaz, ese que mandó esa propuesta, se mantuviera hasta las elecciones del año siguiente de 1928. (Dos) Que esas elecciones iban a ser súper vigiladas por los yanquis. Es decir, allí el jefe de mesa, el fiscal, todos eran, tenían que ser oficiales norteamericanos. (Tres) El desarme general de las tropas nicaragüenses en conflicto. (Cuatro) La entrega de las armas a los Estados Unidos. (Cinco) La creación de la Guardia Nacional, que fue el mecanismo de ocupación y de dominación por 45 años con los Somoza al frente. Eso en esencia.

¿De dónde salió ese Pacto?, de una comunicación de los gringos, y esa es la quiero leer por honor histórico, por honrar la historia y francamente para que nos arrechemos más:

“Señor General José María Moncada, estimado General”, esta es la que le manda Stimson a Moncada.

“Confirmando nuestra conversación de esta mañana, tengo el honor de comunicarle que estoy autorizado para declarar que el Presidente de los Estados Unidos tiene la determinación de acceder a la solicitud del Gobierno de Nicaragua para súper vigilar la elección de 1928.

Que la permanencia en el poder del Presidente Díaz durante el resto de su mando se considera como indispensable para dicho plan, y se insistirá en ello.

Que el desarme general del país es también necesario para el buen éxito de esta decisión y que las fuerzas de los Estados Unidos serán autorizadas para hacer la custodia de las armas de aquellos que quisieran entregarla, incluyendo la del Gobierno”. Y ahí viene el asunto “desarmar por la fuerza a aquellos que se nieguen a hacerlo”.

Y todavía dice el desgraciado.

“Con todo respeto, Henry L. Stimson”.

Esta es la base del pacto, y es a esto que inmediatamente nuestro general dijo No, Yo no me voy a desarmar, No me vendo ni me rindo. Y Moncada le dijo ¿Cómo vas a poder vos con 300 hombres contra el ejército más poderoso del mundo, contra los norteamericanos?, te van a matar, el pueblo no agradece.

Pero frente a esto, voy a leer lo que escribió Sandino.

“Téngase presente que Moncada nos dijo a los jefes de columna que había pedido a Stimson ocho días de plazo a partir del mismo día 5 de mayo, para pedir la opinión del Ejército y contestar. Sin embargo, declaró día de fiesta el 4 de mayo por haber sido ese día en que se firmó la Paz, lo que prueba que a Moncada le importó poco la opinión del Ejército y cuando regresó de Tipitapa nuestro campamento ya tenía en sus bolsillos la promesa de su presidencia.”

El 4 de mayo debe de ser esto, dijo Sandino. Por eso estamos aquí. El 4 de mayo debe ser, efectivamente, Día de fiesta nacional, No porque en ese día Moncada haya vendido al Ejército Liberal del cual era General en Jefe como a una partida de bestias. Debe ser fiesta nacional, porque ese día Nicaragua probó ante el mundo que su honor nacional no se humilla, que le quedan todavía hijos que ofrendarían su sangre para lavar la mancha, que sobre ella echan los traidores.

“Le manifesté nuevamente que yo sería uno de los opositores, con su palabra fácil Moncada procuró convencerme de una vez respecto a la claudicación, diciéndome que sería una locura pelear contra los Estados Unidos del Norte, porque es una nación muy poderosa, que tiene 120 millones de habitantes. Que yo no podría hacer nada con 300 hombres que tenía a mi mando, que nos sucedería igual que una presa que está bajo las garras de un tigre, que cuanto más se mueve, más le ahonda las uñas en la carne.

Sentí un profundo desprecio desde ese momento por Moncada, le dije que yo consideraba un deber morir por la libertad y que ese era el símbolo de la bandera roja y negra que yo había enarbolado, Libertad o Muerte, que el pueblo nicaragüense de aquella guerra constitucio-nalista esperaba su libertad.” Eso contestó Sandino.

Entonces, fíjense como todo está concatenado históricamente. El Tratado Chamorro-Bryan se firmó en 1914 en medio de la intervención norteamericana. Después en 1927 se firma el pacto o se hace el pacto del Espino Negro que le da lugar al aparecimiento de la Guardia y a la instauración de una dictadura al servicio de los yanquis. Tiene sentido, es lógico pensar que para 1970 ya no tenía ninguna importancia el Tratado Chamorro-Bryan, porque Nicaragua tenía un ejército de ocupación, no necesitaban que les dieran permiso para obtener en un Tratado lugares donde hacer bases militares si ya la tenían con la Guardia y con el Marine asesino al frente.

Entonces, en 1970, un 14 de julio, deciden abrogar, hacer desaparecer, olvidar el Tratado Chamorro-Bryan entre el marine norteamericano que estaba al frente de la guardia y los yanquis, ¿por qué?, en su sentido era una limpieza diplomática, pero el pueblo ya no se engañaba.

Sandino ya nos había abierto los ojos, nos había enseñado el camino y el pueblo desde esa fecha, con Sandino luchando con la bandera Rojinegra, devolviendo la dignidad a Nicaragua y a la bandera Azul y Blanco logra expulsar a los yanquis en 1933. Y es traicionado y asesinado en 1934 por el marine y el ejército de ocupación, la Guardia Nacional, creyendo que así iba a desaparecer la lucha sandinista, y por el contrario, la volvió inmortal para siempre, hasta nuestros días.

Hasta ahora que estamos sacando todos los espíritus malignos que estuvieron alrededor de ese pacto y asumiendo el espíritu de Sandino alrededor de la Dignidad de este pueblo nicaragüense.

Aquí estamos nosotros, fieles al Pensamiento de Sandino, al pensamiento donde nos dijo claramente “la Soberanía no se discute, se defiende con las armas en la mano”. “Yo quiero Patria libre o morir”. “Mi mayor honra es surgir del seno de los oprimido, que son el alma y nervio de la raza”. “Yo no estoy dispuesto a entregar mis armas en caso de que todos lo hagan, Yo me haré morir con los pocos que me acompañan porque es preferible hacernos morir como rebeldes y no vivir como esclavos”. “Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte, y si morimos, nuestra casa seguirá viviendo, otros nos seguirán”. “Uno de aquellos días manifesté a mis amigos que si en Nicaragua hubiera 100 hombres que la amaran tanto como yo, nuestra nación restauraría su Soberanía absoluta. Mis amigos me contestaron que posiblemente habría en Nicaragua ese número de hombres y más”.

Este movimiento, dijo Sandino, “es nacional y antiimperialista. Mantenemos la bandera de la libertad para Nicaragua y para toda Hispanoamérica. Por lo demás, en el terreno social este movimiento es popular”. “Nuestro ejército es el más disciplinado, abnegado y desinteresado en todo el mundo terrestre porque tiene conciencia de su alto papel histórico”. “El amor a mi Patria lo he puesto sobre todos los amores y tú debes convencerte que para ser feliz conmigo es menester que el sol de la libertad brille en nuestra frente”.

Todo eso, es la enseñanza de nuestro General. Todo eso es el legado que recibimos los Sandinistas y los nicaragüenses, como aquí lo acabamos de ver con ese respaldo de todas las bancadas de la Asamblea Nacional.

En esta Ley, hay una parte que no se leyó que son los considerandos, porque normalmente eso no se lee, pero es importante leerlo. ¿Por qué? Porque voy a proponer, quiero someter a votación el incorporar un párrafo en estos considerandos.

Todas hemos sido testigos, cómo los organismos de Naciones Unidas han venido, cada vez más, subordinándose y plegándose a los designios imperialistas y a los deseos imperialistas en todos los ámbitos.

¿De qué han servido todas las decenas de votaciones que se han hecho en las Naciones Unidas en contra o condenando el bloqueo a Cuba? Y todos los años se vota, y todos los años no pasan de tres los que están en contra o se abstienen. La mayoría, el mundo condena, sin embargo no pasa nada.

También, tenemos meses tras meses de estar denunciando, el mundo está denunciando la masacre en Palestina, vemos los centenares y miles de niños que mueren en Palestina, que son asesinados, masacrados, ¿y dónde están esos organismos de las Naciones Unidas que tienen que ver con los Derechos Humanos? no dicen esta boca es mía, no pasa nada.

Sin embargo, se prestan para vivir condenando a los Países Dignos, nos viven condenando a nosotros, viven condenando a Cuba, viven condenando a Venezuela, viven condenando a todos aquellos que no agachamos la cabeza frente al imperialismo y nos acusan de cualquier cosa.

¿Para qué sirven entonces?, Son instrumentos, hacen publicaciones permanentemente con falsedades para atacar a la Revolución, a Nicaragua. Ustedes recuerdan hace algunos meses nos salimos de la FAO, ¿Por qué?, porque sacó una publicación con unas cifras terribles de la desnutrición infantil, cuando en este país es una preocupación de la Presidencia, de los Compañeros dirigentes y de los trabajadores del MINSA y de todos, hacer anualmente un censo nutricional para ir midiendo cómo va. Pero eso no lo toman en cuenta, sino que simplemente hacen publicaciones inaceptables.

Y este país es Digno y nosotros somos Dignos, y no aceptamos que jueguen con nosotros. Y así vamos viendo cómo estos organismos se van transformando en instrumentos del imperialismo, son instrumentos de los imperios, son instrumentos para tratar de dominarnos, de doblegarnos. Porque estos organismos son multilaterales y los países que pertenecen, le dan fuerza al organismo al estar ahí.

Somos miembros de estos organismos. Nicaragua es miembro de ese organismo que conocemos como UNESCO, que es el organismo de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación, la Comunicación. Y de pronto, sin tomar en cuenta un país miembro, sin preguntar, sin decir nada nos golpean la Dignidad Nacional, nuestro Orgullo y nuestra capacidad de aguante frente a esos abusos. Porque para nosotros que conocemos la historia, para todos los nicaragüenses que sabemos de dónde venimos, y que sabemos lo que vivimos y sabemos el comportamiento de los vendepatrias que expulsamos de este país.

El que la UNESCO le dé el premio que tiene para reconocer a los medios de comunicación, se lo otorguen a los traidores, vendepatrias, golpistas, voceros del golpismo, a los Chamorro, a los mismos, por eso siempre dije son los mismos. Le dan el premio de la UNESCO.

Entonces nosotros, miembro de ese organismo tenemos que aguantar y aceptar que unos asesinos, porque esos son o es que no se acuerdan ¿cómo aplaudían cuando nos quemaban a nuestros hermanos?, ¿qué no se acuerdan que es lo que escribían cuando vejaban y torturaban a nuestros hermanos?

Pero este país es Digno y sabe que hoy tiene un 4 de mayo, que a Sandino no le tembló ni una célula de su organismo, menos de su alma para decir “NO ME VENDO NI ME RINDO”.

Y entonces, la Presidencia, el Comandante Daniel y la Compañera Rosario, el día de hoy dieron a conocer, desde ayer mandaron la misiva y el día de hoy salió públicamente, nuestro retiro de la UNESCO, porque nosotros no podemos estar en un organismo de Naciones Unidas que nos está atacando, que nos ofende. ¿Quiero saber aquí, si alguien no se ofende de que estos digan que reconocen a ese Diario por haber luchado contra no sé cuántas dictaduras, incluyéndonos?, cuando ellos fueron los activistas y además con todos sus organismos que recibían dinero de los yanquis, fueron articuladores del golpe. Eso no lo podemos permitir.

Pero eso nos lleva a una conclusión superior, es el mismo imperialismo que va actuando con diferentes instrumentos. Y queremos dejar claro, nosotros no vamos a permitir que ningún organismo de Naciones Unidas que sirva de instrumento a los yanquis, lo haga. Simplemente nos retiramos! ¿y cuál es el uyuyuy? ¿Qué pasó cuando nos retiramos de la OEA?, ¿Qué ha pasado? Nada. Somos Dignos, somos Dignos, entonces no va a pasar nada.

Lo que sí podría pasar es que comiencen a vernos: ideay ¿qué se hicieron los nicaragüenses?, ¿Qué se hicieron los sandinistas? ¿Qué se hicieron todos estos Compañeros como los que hablaron hoy?, cuando hacen acciones como esta y nosotros agachemos la cabeza. Ese día que agachemos la cabeza, dejaríamos de ser hijos de Sandino, Sandino no agachó la cabeza aun teniendo en frente al ejército más poderoso del mundo, aun teniendo en frente y en las dificultades más grandes, nunca y el Frente Sandinista tampoco nunca, por ser herederos de Sandino, nunca agachó la cabeza, aun cuando eran un puñado de Compañeros. Nunca, nunca, fue la mejor respuesta de nuestros hermanos sandinista, nuestros Héroes. Qué le dieron a Moncada cuando le dijo a Sandino el pueblo no agradece y nuestros hermanos nunca se pusieron a pensar en eso, entregaron su vida con el pensamiento de que íbamos a lograr estar en esta senda de Prosperidad, poquito a poquito.

Vamos poco a poco avanzando en carreteras, en electricidad, en hospitales, en infraestructura, vamos avanzando, y en lo que más hemos avanzado es en Orgullo, en Dignidad, porque tenemos una guía de Orgullo y Dignidad, que es la historia de Nicaragua, que es la historia de Sandino, que es el Frente Sandinista y que es Daniel y Rosario al frente, esa es nuestra guía de Dignidad.

Entonces, que quede claros todo esos organismos, a nosotros no nos va a temblar el pulso, ellos pueden si quieren, seguir siendo instrumentos de los yanqui, porque eso es lo que son cuando hacen eso.

Díganme ustedes, la propuesta de esa candidatura que recibió la UNESCO es de la ya conocida por todos nosotros SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), son todos los crápulas dueños de grandes medios de comunicación en Latinoamérica, son empresarios. Ellos propusieron que los traidores y cobardes, golpistas vendepatrias, recibieran el premio de la UNESCO. Y Nicaragua, que pertenece a ese organismo se tiene que quedar aplaudiendo, ¿Y qué no saben la historia de este país? No saben la historia de este país, no saben la historia de los nicaragüenses, no saben cómo nosotros ya vamos incorporando en los genes por los siglos que tenemos de luchar contra la injusticia y contra los imperios, y no saben la calidad de líderes y de dirigentes que tenemos en este país.

Entonces que ellos escojan su camino, que nosotros tenemos claramente definido el nuestro. Tenemos claramente definido nuestro camino.

Entonces esta iniciativa tiene tres considerandos:

El primer considerando dice: Que el General Augusto C. Sandino, en su mensaje al Congreso Mundial Antiimperialista en 1929, denunció con claridad revolucionaria: “El Imperialismo Yanqui en Nicaragua procedió a formar una pequeña y funesta oligarquía compuesta de hombres sumisos que no pueden jamás representar el sentir del pueblo nicaragüense, (…) para con esa oligarquía celebrar tratados indecorosos que redundan en perjuicios de nuestros derechos fundamentales del pueblo libre”.

Eso es extracto del mensaje que envió Sandino al Congreso Antiimperialista en 1929. Absolu-tamente actual.

El segundo: Que el 14 de julio de 1970 fue impuesta como fecha simbólica de la abrogación del Tratado Chamorro-Bryan, acuerdo ilegítimo firmado el 5 de agosto de 1914 en Washington bajo la sombra del imperialismo yanqui. Sin embargo, la verdad histórica demuestra que la ocupación militar estadounidense continuó, evidenciando que dicha abrogación fue una farsa diplomática para maquillar la opresión.

Y el tercero, aquí es donde yo digo y les propongo que agreguemos: Que el imperialismo continúa con su acción de atacar a los Pueblos Dignos de Nuestra América y el Caribe, y en particular a Nicaragua, utilizando nuevos instrumentos y nuevos mecanismos como son los organismos de las Naciones Unidas que asumen las directrices del imperialismo para atacar a Nicaragua y a otros Pueblos Dignos de Nuestra América y el Caribe.

Y agregaríamos cuatro: Que nuestra Constitución Política evoca a las y los que frente a la agresión imperialista luchan y ofrendan sus vidas para garantizar la Paz, la Seguridad y la Felicidad de las nuevas generaciones. Entonces yo propongo que introduzcamos ese nuevo considerando, se tiene que dejar clara nuestra posición, dejar claro que nosotros no nos enredamos.

Ahí están los yanquis, ellos tienen formas de intervención directa, pero tienen otras formas de intervención, y que nosotros estamos claros que también están usando a los organismos de Naciones Unidas para atacar la Dignidad de nuestros pueblos.

Si estamos de acuerdo, yo les solicito que levantemos la mano para que se incorpore ese punto.

Lo aprobamos y le pedimos a la Compañera Loria Dixon y a la Compañera Aniuska Abea que lo incorporen en los considerandos. Así queda incorporado como parte de la Ley.

Así que Hermanos. Nunca olvidemos el Orgullo de ser nicaragüenses, el Orgullo de ser Sandinistas, el Orgullo de ser Dignos, de defender nuestra Patria, nuestro País, nuestro Proceso.

Aquí vamos, vamos los Nicaragüenses Unidos, Vamos junto con los Sandinistas, los nicaragüenses Dignos, Patriotas, Unidos todos como lo pudimos ver aquí, para construir esa Patria que tanto hemos soñado.

¡Viva Nicaragua!

¡Viva Sandino!

¡Viva el Día de la Dignidad Nacional

y de las Banderas Nacionales!

¡Viva el 4 de mayo!

¡Viva Daniel Ortega!

¡Viva Rosario!

Adelante, Compañeros.