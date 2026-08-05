Parlacen respalda reforma constitucional para blindar elecciones en Nicaragua

Las diputadas y diputados nicaragüenses ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), participaron esta mañana, en el proceso de consulta de la Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, lo que garantiza elecciones libres de injerencias e intereses extranjeros.

El diputado Daniel Ortega Reyes, vicepresidente de la bancada nicaragüense del Parlacen, en total respaldado a la reforma parcial de la Constitución Política de Nicaragua, expresó «proponemos incluir en las reformas constitucionales, el principio de imprescriptibilidad del delito y la pena a los traidores de la patria, a los promotores y ejecutores de intentos de golpes de Estado, además, adicionar que de oficio el Consejo Supremo Electoral, para su debido trámite los casos de los individuos que quieran obviar el cumplimiento de la Constitución y la Ley Electoral».

El Parlacen reafirma el principio de autodeterminación de los pueblos, y el pleno respeto a la soberanía nacional para definir, ajustar y consolidar sus marcos institucionales, normativos y ajustados al contexto de nuestra realidad nacional.

Y manifiestan el firme respaldo y asumir el compromiso como bancada ante el Parlacen, a defender el proceso de reforma constitucional, llevado a cabo por las instituciones nicaragüenses y del Pueblo Presidente.

La Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, garantiza procesos electorales libres, democráticos y soberanos, y afianza la paz, la estabilidad y la seguridad de los nicaragüenses.

