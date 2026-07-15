Asamblea Nacional honra a Julio Buitrago y José Benito Escobar en Nicaragua

Durante la sesión de la Asamblea Nacional, en que se honró la memoria del Comandante Julio Buitrago, Padre de la Resistencia Urbana, se resaltó su heroísmo y su firmeza revolucionaria para liberar a Nicaragua.

Parlamento rinde homenaje a los Comandantes Julio Buitrago y José Benito Escobar

Hoy 15 de julio, se cumplen 57 años, en que el Comandante Julio Buitrago, miembro de la Dirección Nacional, cayó en un heroico combate contra 300 efectivos y una tanqueta de la Guardia Nacional.

Igualmente, el parlamento nacional, honró el legado del Comandante José Benito Escobar, miembro de la Dirección Nacional y fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, quien fue asesinado en Estelí, hace 48 años, por la Guardia Genocida.

La diputada Melba Sánchez, recordó que José Benito, transcendió en la lucha armada desde muy joven. En 1964 organiza y dirige las primeras células clandestinas del FSLN en la ciudad de Estelí, también participó en la planificación, organización, y preparación política militar de la jornada guerrillera de Pancasán.

