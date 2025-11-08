Inauguran 6 Academias de Idiomas “Héroe de la Paz Brian Wilson” en distintos departamentos de Nicaragua

Este fin de semana, en horas de la mañana, seis nuevas academias de idiomas “Héroe de la Paz Brian Wilson” fueron inauguradas en Chinandega; León; Masaya; Rivas; Jinotepe, Carazo y Juigalpa, Chontales.

Los jóvenes protagonistas podrán aprender hasta nueve lenguas extranjeras, entre ellas inglés, ruso, chino y francés.

La iniciativa busca ampliar las oportunidades de formación y desarrollo para la juventud, promoviendo el aprendizaje de idiomas como herramienta de crecimiento personal y profesional.