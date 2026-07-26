La Asamblea Nacional de Nicaragua realizó una sesión solemne en conmemoración del 73 aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, gesta histórica del 26 de julio de 1953 que marcó el inicio de una nueva etapa en la lucha revolucionaria del pueblo cubano.

Asamblea Nacional realiza sesión solemne por el Día de la Rebeldía Cubana

La jornada incluyó la colocación de ofrendas florales en el monumento de los Héroes de la Patria, ubicado contiguo a la Plaza de la Revolución, y una caminata desde el Parque Central hasta el Parlamento nicaragüense.

El acto fue presidido por el presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, doctor Gustavo Porras, junto a autoridades del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, representantes de la República de Cuba e invitados especiales.

La embajadora de Cuba en Nicaragua, Iliana Fonseca Lorente, agradeció al pueblo nicaragüense y al Gobierno, especialmente a los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, por la amistad, cooperación y solidaridad permanente con la isla.

Iliana Fonseca Lorente

Fonseca destacó que el 26 de Julio, Día de la Rebeldía Nacional, pertenece también a los pueblos latinoamericanos, porque representa dignidad, soberanía y lucha contra la opresión.

La diplomática recordó que los protagonistas del Moncada salieron del pueblo: estudiantes, artesanos, campesinos, enfermeras, obreros, hombres y mujeres que asumieron la responsabilidad histórica de transformar su patria.

“La verdadera grandeza del Moncada radica en que aquellos jóvenes eran de carne y hueso, como ustedes, como nuestros hijos o como nuestros nietos”, expresó Fonseca.

Fidel Castro y el legado del Moncada

Asamblea Nacional conmemora 73 aniversario del Asalto al Cuartel Moncada

Durante su intervención, la embajadora cubana reivindicó el liderazgo del Comandante Fidel Castro Ruz y de Raúl Castro, quienes en aquel momento eran jóvenes patriotas, soñadores y revolucionarios.

Fonseca recordó que el próximo 13 de agosto se cumplirán 100 años del nacimiento de Fidel, cuya figura, dijo, sigue creciendo como guía de las luchas por la justicia y la independencia.

La diplomática resaltó que Fidel asumió su propia defensa ante los tribunales de la dictadura batistiana y proclamó con certeza que la historia lo absolvería.

Según afirmó, el asalto al Moncada, aunque tácticamente fallido, encendió el motor de un movimiento político y social irreversible.

Desde aquel proceso judicial, Fidel no solo denunció los males de la república neocolonial, sino que trazó el programa transformador que guió a Cuba hacia la victoria revolucionaria de enero de 1959.

“El Moncada nos enseñó a convertir los reveses en victoria”, señaló Fonseca al destacar que aquella gesta sigue viva en la resistencia del pueblo cubano.

Nicaragua reafirma solidaridad con Cuba

La embajadora también se refirió a la situación actual de Cuba y afirmó que su pueblo libra una batalla colosal contra el bloqueo y el cerco económico.

Fonseca aseguró que Cuba enfrenta un asedio que busca afectar hospitales, escuelas y la vida cotidiana de las familias cubanas.

En ese contexto, resaltó que el pueblo cubano mantiene su decisión de ser libre, soberano y socialista.

Al dar la bienvenida a la sesión especial, el doctor Gustavo Porras afirmó que la gesta del Moncada hizo soñar a los pueblos latinoamericanos sometidos por dictaduras militares impuestas por el imperialismo norteamericano.

Porras recordó que el discurso de Fidel, conocido como “La historia me absolverá”, despertó conciencia, determinación y organización en generaciones que luego asumieron la lucha revolucionaria.

“Crecimos escuchando esa gesta heroica y crecimos leyendo ‘La historia me absolverá’”, expresó el presidente del Parlamento.

El legislador señaló que la unidad es la gran misión de los pueblos, porque permite poner todos los esfuerzos en una sola dirección para alcanzar nuevas victorias.

También transmitió el saludo del Comandante Daniel y la Compañera Rosario, destacando que en cada una de estas actividades está presente el pensamiento y la decisión de la conducción revolucionaria.

Unidad, memoria y resistencia

Porras afirmó que la cohesión da fuerza a los pueblos y que Cuba representa un ejemplo de resistencia frente a más de 60 años de bloqueo.

El presidente de la Asamblea Nacional destacó que, pese a las dificultades, Cuba continúa investigando, innovando en salud y defendiendo su espíritu de dignidad.

También vinculó la historia de Cuba con la de Nicaragua, Palestina y otros pueblos que sufrieron colonialismo, neocolonialismo, invasiones, intervenciones y guerras.

En su intervención, recordó además episodios de la historia nicaragüense relacionados con el General Augusto C. Sandino y la defensa de la paz y la soberanía nacional.

La sesión especial contó con la participación del compañero Laureano Ortega Murillo, asesor para Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional de la Presidencia; el compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía; el delegado presidencial Maurice Ortega Murillo; y la compañera Camila Ortega Murillo, de la Comisión Nacional de Economía Creativa.

Nicaragua rinde homenaje a Cuba por la gesta del Moncada

También participaron magistrados del Consejo Supremo Electoral, entre ellos Brenda Rocha, el Comandante Lumberto Campbell, los cocancilleres Valdrack Jaentschke y Denis Moncada, así como el General de Ejército Julio César Avilés Castillo, mandos militares, autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior.

A la ceremonia asistieron representantes de la Juventud Sandinista 19 de Julio, ministros, ministras, autoridades nacionales y delegaciones diplomáticas de países hermanos como México, Palestina, Irán, Libia, Brasil, Bolivia, Guatemala, Venezuela, Türkiye y la República Popular China.

También estuvieron presentes representantes de organismos internacionales como UNICEF, OPS, ONUDI y PMA.

La Asamblea Nacional continuará promoviendo espacios de memoria, solidaridad y hermandad con Cuba, reafirmando el respaldo de Nicaragua a la Revolución Cubana y a los pueblos que defienden su soberanía.