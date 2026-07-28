Asamblea Nacional aprueba amistad entre Managua y Donetsk, Rusia

La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad un decreto legislativo que establece relaciones de amistad y cooperación entre la ciudad de Managua y el distrito urbano de Donetsk, ubicado en la Federación de Rusia.

Asamblea Nacional de Nicaragua

El acuerdo, suscrito el pasado 5 de junio en San Petersburgo y estructurado en 11 artículos, sienta las bases para el intercambio en áreas clave como economía, agricultura, educación, tecnología, salud, cultura, turismo, deportes, medios de comunicación y desarrollo local.

Con esta aprobación se ratifica el compromiso de fortalecer los lazos de hermandad entre ambos gobiernos locales, promoviendo la transferencia de buenas prácticas y el desarrollo económico para superar retos comunes.

Para fortalecer esa amistad se aprobó hace un buen tiempo, la ley que declara el 12 de diciembre como el Día de la Amistad entre Nicaragua y la Federación de Rusia.

