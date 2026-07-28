Aprueban préstamo de US$13.9 millones para 49 camiones de bomberos

La Asamblea Nacional aprobó de manera unánime una iniciativa de ley de contrato de préstamo por un monto de 13.9 millones de dólares, destinados a la adquisición de 49 camiones de bomberos que reforzarán la atención ante emergencias y la seguridad de las familias nicaragüenses.

Camión de bomberos en Managua

El contrato de financiamiento fue suscrito el pasado 6 de julio de 2026 entre la República de Nicaragua, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Banco de Desarrollo de la República de Belarús (SAA).

La ejecución de los recursos estará a cargo del Ministerio del Interior, entidad que se encargará de equipar con esta maquinaria especializada a la Dirección General de Bomberos de Nicaragua para potenciar su capacidad operativa en todo el país.

Entre los principales beneficios del proyecto se destaca una mejora inmediata en la capacidad de respuesta y eficacia frente a siniestros, rescates y accidentes, además de fortalecer de manera integral la infraestructura de protección civil a nivel nacional.

