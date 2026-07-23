Universitarios reciben reconocimientos en Managua por su aporte académico y social

Como parte de la conmemoración del Día Nacional del Estudiante Nicaragüense, este 23 de julio estudiantes universitarios destacados recibieron reconocimientos por su participación en la promoción de la cultura, el deporte, el cuido de la Madre Tierra, además por excelencia académica y por sus logros en competencias de innovación y creatividad.

La actividad se realizó con la participación de estudiantes de distintas universidades del país, el vicepresidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) de la Universidad Nacional Agraria, Axell Reyes, destacó que este reconocimiento forma parte del compromiso del movimiento estudiantil con la formación integral de la juventud.

“Hoy el movimiento estudiantil, como parte de ese compromiso firme que tenemos con nuestra Revolución Popular Sandinista y hoy celebrando el Día del Estudiante, estamos haciendo esta entrega de los carnés de militancia, pero también ese reconocimiento a todos nuestros estudiantes desde cada uno de los espacios en que están comprometidos con seguir formándose como futuros profesionales”, expresó Reyes.

Por su parte, Giovana Marenco, presidenta de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, manifestó que la jornada conmemorativa se desarrolló de manera simultánea en Managua y en diferentes ciudades del país.