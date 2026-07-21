Nicaragua y Belarús firman convenio para fortalecer la soberanía informativa

El Consejo de Comunicación y Ciudadanía de Nicaragua y la Compañía Nacional de Radio y Televisión de Belarús suscribieron la tarde de este martes 21 de julio un importante Convenio de Cooperación con el objetivo de estrechar los lazos de colaboración informativa entre ambas naciones.

Firman en Nicaragua convenio con Belarús para intercambio informativo

A través de este acuerdo, los equipos de comunicación de ambos países buscan coordinar esfuerzos y fortalecer el trabajo conjunto en materia radial y televisiva, orientado al intercambio de contenidos y a la defensa de la soberanía informativa de sus pueblos.