Nicaragua y Belarús firman convenio para fortalecer la soberanía informativa
El Consejo de Comunicación y Ciudadanía de Nicaragua y la Compañía Nacional de Radio y Televisión de Belarús suscribieron la tarde de este martes 21 de julio un importante Convenio de Cooperación con el objetivo de estrechar los lazos de colaboración informativa entre ambas naciones.
A través de este acuerdo, los equipos de comunicación de ambos países buscan coordinar esfuerzos y fortalecer el trabajo conjunto en materia radial y televisiva, orientado al intercambio de contenidos y a la defensa de la soberanía informativa de sus pueblos.