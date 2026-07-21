Onda tropical 20 provocará lluvias en el Caribe de Nicaragua

La onda tropical número 20 provocará lluvias entre este lunes y martes principalmente en la Costa Caribe Norte y Sur, mientras el Pacífico, Managua, Chinandega y zonas del corredor seco continuarán con pocas probabilidades de lluvia por el período canicular, informó el INETER.

Nicaragua tendrá más calor, poca lluvia en el Pacífico y oleaje fuerte

Durante los próximos 7 días, el ambiente se mantendrá caluroso, con temperaturas que podrían alcanzar hasta 38 grados en Chinandega, León, Corinto y otros municipios de occidente.

La onda tropical se desplazará sobre el territorio nacional entre este lunes y la madrugada del martes, según INETER.

Sus principales efectos se esperan en el Caribe, donde las lluvias serán más generalizadas, aunque sin llegar a condiciones fuertes de forma extendida.

En su salida, el sistema también podría generar algunos chubascos en occidente y en la región sur del Pacífico, especialmente en el Istmo de Rivas.

En el centro y norte del país, las probabilidades de lluvia serán menores.

El INETER aclaró que en el Pacífico no se esperan lluvias generalizadas ni fuertes.

Se esperan chubascos intensos, de corta duración y en sectores muy localizados, como ocurrió durante las últimas semanas.

Después del paso de la onda tropical, no se espera un sistema dominante sobre Nicaragua.

El resto de la semana estará marcado por bajas presiones que mantendrán lluvias en la Costa Caribe, con mayor incidencia en la zona norte y en municipios fronterizos.

En el corredor seco, Managua, Chinandega y otras zonas del Pacífico, podrían registrarse lloviznas aisladas.

Sin embargo, el comportamiento seguirá siendo propio de la canícula, con disminución de lluvias y más días secos durante julio y agosto.

Las temperaturas más altas se esperan en occidente, donde los valores rondarán los 38 grados.

En el resto del Pacífico, las máximas oscilarán entre 34 y 36 grados, mientras en zonas altas del norte podrían ubicarse entre 28 y 30 grados.

Para el resto del territorio nacional, el INETER prevé temperaturas entre 31 y 34 grados.

El instituto señaló que, hasta ahora, estos valores no superan récords históricos.

Las condiciones marítimas también requieren atención.

El oleaje y los vientos se mantendrán fuertes, por lo que se recomienda precaución a embarcaciones pequeñas y menores.

Las olas podrían alcanzar hasta 2.2 metros, tanto en la Costa Caribe Sur como en las costas del Istmo de Rivas, donde podrían presentarse los mayores valores.

Además, se esperan rachas de viento de 40 a 50 kilómetros por hora en algunos momentos.

Aunque no serán vientos sostenidos, el INETER recomendó mantener precaución, especialmente en actividades marítimas.

La población también debe protegerse del calor. Deben mantenerse hidratados, usar ropa clara y evitar la exposición directa al sol, principalmente entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde, cuando la radiación solar suele ser más intensa.

El INETER informó que existen dos sistemas alejados del territorio nacional: un huracán en aguas del Pacífico que se mueve hacia el oeste y un sistema en el Golfo de México.

Ninguno representa afectación para Nicaragua.